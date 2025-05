Tyler1 fordert eine Änderung in LoL, um seinen liebsten Feind besser anbrüllen zu können

Tyler1 wurde mit seinen aufbrausenden Inhalten zu League of Legends berühmt. Mittlerweile ist er auch in anderen Bereichen aktiv, doch gelegentlich kehrt er auch in die Kluft zurück. So aktuell auch mit seinem geliebten Erzfeind Ludwig Ahgren.

Tyler1 und Ludwig haben eine Vergangenheit. 2022 veranstaltete der Streamer Ninja ein LoL-Event, bei dem der ehrgeizige Tyler1 in einem Team mit Ludwig Ahgren, einem damaligen Anfänger, spielen musste. Statt zuvorkommend zu sein, blamierte Tyler1 seinen Teamkollegen auf der Bühne. Er nannte ihn totale Schwachstelle , weil er nicht hörte und das Match angeblich im Alleingang verloren hätte.

Es entstand ein Wechselspiel der beiden. Ludwig versuchte, Tyler1 näherzukommen, während dieser mit Abscheu und Wut reagierte. Um sich den Respekt von Tyler1 zu holen, erreichte Ludwig 2025 Platin in LoL und ergatterte sich widerwilliges Lob.

Jetzt kam es dazu, dass die beiden zusammen LoL gespielt haben, und obwohl Tyler1 Ludwig lautstark angeht, hatte er Spaß. Es kommt sogar dazu, dass er sich ein simples Feature für LoL wünscht.

Mehr zu Tyler1 erfahrt ihr in diesem Video:

Tyler1 hat Spaß, obwohl er Ludwig verabscheut

Wie war das gemeinsame Spielen der beiden? Im Stream der beiden merkt man, wie unterschiedlich sie sind. Ludwig ist ruhiger und versucht zu lernen, während Tyler1 typisch aufbrausend ist und seine Tipps auch weniger höflich verpackt. Gelegentlich kommt es dann auch zu Streitereien, weil dem einen nicht passt, was der andere tut.

Da kommt es dann auch zu Situationen, in denen Tyler1 seiner Wut Ausdruck verleiht, wie man in diesem Twitch-Clip sehen kann.

Nach der Niederlage sagt Ludwig, man müsse wohl noch eins spielen. Tyler1 lacht und schreit: Ich hasse dich so sehr . Er spezifiziert noch einmal, dass er es hasst, wie er spricht und spielt. Ludwig lacht einfach und trotz des Ausrasters entscheidet sich Tyler1 dazu, noch ein Match zu spielen.

Macht ihm das Spaß? In einem späteren Clip (via Twitch) spricht er erneut über die Matches und wünscht sich auch für die normalen LoL-Matches einen Voice-Chat. Das Spielen mit dieser Art von Kommunikation mache einfach Spaß, auch wenn man mit dem größten Bastard der Gaming-Geschichte spielt.

Wird es einen offiziellen Voice-Chat in LoL geben? Bisher gibt es nur einen In-Game-Voice-Chat, wenn man zusammen in einer Party ist, bevor man ein Spiel startet. Mit zufälligen Mitspielern geht das bisher nicht. Zwar haben einzelne Personen von Riot mal davon gesprochen (via Reddit), doch eine offizielle Ankündigung gibt es bisher nicht.

Theoretisch ist es aber möglich. Valorant, auch von Riot Games, hat einen Voice-Chat für das gesamte Team eines Matches. Obwohl so ein Voice-Chat viele Vorteile hat, kann es auch toxisches Verhalten fördern: 3 Twitch-Streamer geben sich im Voice-Chat als Frauen aus, sind schockiert von den Reaktionen: „Es nimmt einem die Lust am Spielen“