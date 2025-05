Twitch-Streamer gründet sein eigenes Team in LoL, gewinnt direkt die EM – Doch um weiterzukommen bräuchte er 20 Millionen Euro

Der Twitch-Streamer Caedrel konnte mit seinem eigenen Team einige Erfolge in League of Legends feiern und auch viele Zuschauer gewinnen. Doch er zweifelt, ob es nächstes Jahr weitergehen kann.

Wer ist Caedrel? Marc Robert Lamont ist als Twitch-Streamer Caedrel bekannt. Er ist vor allem als Co-Streamer für League of Legends bekannt und reagiert auf diverse E-Sport-Matches.

2024 gründete er sein eigenes LoL-Team Los Ratones. Für das Team lief es seitdem ziemlich gut. Die Regional-Liga NCL konnte man in der Winter-Season dominieren, schaffte es dadurch auch zu den EMEA Masters, der EM von LoL. Da gewann man das Finale 3 zu 0.

Doch obwohl es so gut läuft, weiß Caedrel nicht, wie es 2026 weitergehen soll. In höhere Ligen zu kommen, ist nicht so einfach.

Es gibt nur eine Möglichkeit für die LEC: Geld

Wo liegt das Problem? Viele Fans wünschen sich bei den großen Erfolgen, dass Los Ratones in die LEC, die 1. Liga Europa kommt. Doch um einen Platz für die Liga zu erhalten, muss man nicht aufsteigen wie in klassischen Sportligen, man muss sich einen Platz kaufen. Eine andere Möglichkeit, in der LEC mitzuspielen, gibt es nicht.

Dazu äußerte sich Caedrel schon in einem vergangenen Stream (via Esport News UK). Dort erklärte er, dass er keine 20 Millionen Euro für einen Platz ausgeben würde. Das würde sich finanziell nicht lohnen, vor allem in der aktuellen E-Sport-Situation.

In einem aktuelleren Stream (via Esport News UK) äußerte sich der Streamer auch über die ungewisse Zukunft von Los Ratones. Er betont, dass es aktuell schwierig sei und er nicht wisse, ob man in einer anderen Region spielen werde. Man wolle aber auch nicht jahrelang in Regional-Ligen spielen.

Laut Caedrel brauche das Team auch ein konkretes Ziel, auf das sie hinarbeiten könnten. Gäbe es eine Möglichkeit, durch Turniere einen LEC-Platz zu bekommen, wäre es einfacher für sie. Das würde auch mehr zu ihrem Content passen, der darauf basiert, dass sie all ihre Matches streamen.

Dadurch ziehen sie auch viele Zuschauer an. Das Finale der EMEA Masters sahen bis zu 471.691 Zuschauer gleichzeitig (via x.com).

Caedrel betont aber auch, dass man sich vorerst keine Sorgen machen muss: Das ist noch kein Grund zur Sorge. Ich versuche, einen Weg zu finden, damit das Team funktioniert.

Was macht Los Ratones aktuelle? Los Ratones spielt aktuell in den Spring Playoffs der NCL 2025 in der Losers Bracket. In der dritten Runde verloren sie gegen das Team NORD Esports, bei dem auch der deutsche Spieler NoWay spielt: Twitch-Streamer will mit 32 gegen die großen Stars von LoL spielen, die Welt erobern und fit werden