Ein deutscher Twitch-Streamer zu LoL erklärt, warum er mit dem Spiel aufhört, obwohl er so viel Spaß hat wie noch nie

League of Legends von Riot ist das mit Abstand größte MOBA auf dem Markt. Viele Streamer und YouTuber wurden durch das Spiel bekannt. Einer von ihnen hört jetzt auf, obwohl er noch nie so viel Spaß damit hatte wie in den letzten Seasons.

Um welchen Streamer geht es? Der deutsche Twitch-Streamer und YouTuber RvNxMango hat League of Legends bereits über 2.500 Stunden auf seinem Twitch-Kanal gestreamt. Auf seinem YouTube-Kanal „Fließende Mango“ hat er seit mehreren Jahren regelmäßig Content zum MOBA hochgeladen.

Was ist der Grund, dass er aufhört? In dem neuesten YouTube-Video vom 8. Mai 2025 erklärt RvNxMango, weshalb er vorerst keine Zeit mehr in der Kluft der Beschwörer von LoL verbringt. Obwohl er mit der letzten und aktuellen Season, die einen der schlimmsten Bugs hervorbrachte, so viel Spaß wie noch nie hatte, schlich sich ein anderes Gefühl in ihm ein.

Vor jeder neuen Runde dachte er sich, dass er jetzt das nächste Match starten müsse, nicht aus Lust, sondern weil er LoL die letzten 4 Jahre hauptberuflich gestreamt hat. Während des Spielens merkte er, dass es keine Befriedigung für ihn gab. Eine weitere Aussage aus dem Video ist folgende:

Vor dem nächsten Game, über das nächste Game nachzudenken, hat mir irgendwie Anti-Lust verpasst.

Hier seht ihr den neuen Trailer zur zweiten Season 2025 in League of Legends:

Zuschauer verstehen seine Gefühle

Wie reagiert seine Community auf das Video? Die Kommentare unter dem Video sind fast durchweg positiv gestimmt. Viele bedauern, dass sie keinen LoL-Content mehr von ihrem Lieblings-Streamer bekommen, haben jedoch Verständnis und können sich gut in RvNxMango hineinversetzen.

Der Zuschauer domeking97 schreibt auf YouTube Folgendes: „Du sprichst mir so aus der Seele. Ich liebe League, es hat mich jahrelang begleitet und ich kann nicht aufhören, Leuten dabei zuzuschauen, nur selbst spielen ists gerade nicht. Kann dich da gut verstehen. Ich hab deine Streams trotzdem offen und find einfach gut, dir zuzuhören, egal welches Spiel“.

Ein weiterer User mit dem Namen blueyeon807 schreibt (via YouTube.com): „Finds sehr relatable! Bei mir ist das ähnlich passiert. Seitdem Marvel Rivals released wurde, ist League für mich auch gestorben, obwohl ich es die letzten 4 Jahre jeden Tag gespielt habe“.

Die Streams gehen auch ohne LoL weiter

Was streamt RvNxMango stattdessen? Im selben Video, in dem er über LoL spricht, sagt der Streamer auch, dass er gerade „im Himmel“ sei. Nach wenigen Tagen, an denen er nichts spielte, fing er wieder mit Pokémon an. Die Monsterjagd funktioniert für ihn gerade hervorragend, sowohl emotional, da es zusammen mit LoL sein Lieblingsspiel ist, als auch im Stream, in den viele Leute hereinkommen und zuschauen.

Die einfühlsamen und starke Community steht hinter Mango und schaut ihm auch dann zu, wenn kein League of Legends gestreamt wird, wie der User TheMaster2685 ihm unter dem Video versicherte: „Ganz ehrlich, spiel einfach das, worauf du Lust hast. Ich schaue dir zu, weil ich dich als Person mag, nicht nur wegen des Spiels“

Eine Pause von League of Legends ist für jeden gesund, genau wie einige seiner Feinde zu Freunden werden zu lassen. Das tat einer der größten und bekanntesten Twitch-Streamer von League of Legends, indem er zusammen mit seinem Erzfeind das MOBA spielte und dabei sogar Spaß hatte: Seit 3 Jahren verachtet Tyler1 den nettesten Typen von YouTube, jetzt zockt er mit ihm LoL