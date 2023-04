Twitch: Ein deutscher Streamer zu LoL sollte für 2 Millionen $ für Krypto-Börse werben – „Da muss man stark bleiben“

Frederik “NoWay” Hinteregger ist einer der größten deutschen Streamer auf Twitch und hat sich ganz dem MOBA League of Legends verschrieben. In einem Stream sprach er über das lukrativste Angebot, das er bislang erhalten hat und erklärte, warum er froh ist, es nicht angenommen zu haben.

Was war das für ein Angebot? In einem Stream Mitte März erklärte NoWay, die Krypto-Börse FTX habe ihm 2 Millionen Euro für einen einjährigen Werbe-Deal angeboten. Er könne allerdings von Glück reden, damals nicht angenommen zu haben.

Warum kann er von Glück reden? Der Streamer kam auf das Thema zu sprechen, als er eine Schlagzeile las: YouTuber, die für FTX geworben hatten, wurden in einer Sammelklage auf 1 Milliarde Dollar Schadenersatz verklagt (via Twitter).

NoWay ist bereits seit Season 1 in LoL unterwegs und kann sich mit Fug und Recht einen echten Veteranen nennen. Ihr auch?

Was hat es mit FTX auf sich? Bei FTX handelte es sich um eine Krypto-Börse, die 2019 von Sam Bankman-Fried gegründet wurde. Sie wurde schnell zu einem riesigen Erfolg und Bankman-Fried galt als Star der Krypto-Szene, ein genialer Geschäftsmann, der in Meetings lässig LoL zockte.

FTX nahm riesige Summen in die Hand, um sich Werbe-Partner zu sichern: Der amerikanische Football-Star Tom Brady trat in einem Werbespot für sie auf. Die Esport-Orga “Team Solo Mid” benannte sich für 210 Millionen $ in “TSM FTX” um.

2022 brach das Kartenhaus jedoch zusammen: FTX musste Insolvenz anmelden. Mittlerweile sitzt Bankman-Fried im Hausarrest bei seinen Eltern und LoL zocken darf er auch nicht mehr.

NoWay meint, es gehe ihm auch so gut genug

Warum lehnte NoWay den Deal ab? Ein Zuschauer des Streamers schreibt, er bewundere die Einstellung. Bei 2 Millionen Euro könne man aber durchaus schwach werden. Doch das sieht NoWay anders und rät davon ab, sich auf Deals einzulassen, für die einem das Hintergrund-Wissen fehlt.

Da muss man stark bleiben. Wenn man Krypto nicht versteht – und es gibt so viele Scams im Krypto-Bereich – da musst du stark bleiben. Du weißt ja nicht, wie viele Existenzen du ruinierst, nur, damit es dir ein bisschen besser geht. Mir geht es ja sowieso schon so gut, weißt du.

Der Deal mit FTX sei das größte Angebot gewesen, das man ihm bislang unterbreitet habe. Es habe auch noch ein Angebot von einem Casino gegeben, als Glücksspiel so groß auf Twitch gewesen sei. Selbst das habe aber mit FTX nicht mithalten können.

Neben moralischen Bedenken gibt es aber noch einen zweiten Grund, warum NoWay die Angebote von FTX und dem Casino ausschlug: Es habe sich um sehr unsichere Angebote gehandelt. Ob er das Geld am Ende wirklich bekommen hätte, halte er für “sehr unwahrscheinlich”.

Einen Video-Mitschnitt des Streams könnt ihr euch hier ansehen:

Wie kommt das an? Äußerst positiv. In den Kommentaren auf YouTube wird NoWay für seine Integrität und seine vernünftige Einstellung zu Geld gelobt. YouTube-Nutzer Zino fasst es zusmamen: “Einfach ein cooler Dude.” (via YouTube)

NoWay kann offensichtlich gut mit seiner Entscheidung leben, den Millionen-Deal ausgeschlagen zu haben. Andere können das nicht von sich behaupten. Der Streamer Sodapoppin’ trauert auch nach Jahren noch einem dubiosen Deal über 10 Millionen Dollar nach, den er 2019 ausschlug.

