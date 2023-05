Die GeForce RTX 4090 ist jetzt deutlich günstiger & es gibt Diablo 4 gratis dazu

Bei notebooksbilliger gibt es jetzt eine Grafikkarte im Angebot stark reduziert, die euren Traum vom Spielen in 4K erfüllt: Die GeForce RTX 4090.

Ihr habt nun die Möglichkeit euch die PNY GeForce RTX 4090 Verto Triple Fan im Angebot für nur 1.649€ zu kaufen. Günstiger gibt es die Grafikkarte derzeit nirgends. Im Vergleich zu anderen Anbietern spart ihr dabei 120€. Doch das ist noch nicht alles, denn ihr erhaltet dank einer besonderen Aktion aktuell Diablo 4 gratis dazu.

So erhaltet ihr Diablo 4 kostenlos: 14 Tage nach dem Kauf der GeForce RTX 4090 erhaltet ihr euren Aktionscode per E-Mail von notebooksbilliger zugeschickt. Den Aktionscode müsst ihr dann in der GeForce Experience App auf eurem PC einlösen.

Wählt in der GeForce Experience im Dropdown-Menü “Konto” die Option “EINLÖSEN” aus.

Gebt nun den Aktionscode ein, der euch zugeschickt wurde.

Folgt nun den Anweisungen, um euch mit eurem Battle.net-Account anzumelden.

Wählt “EINLÖSEN” um das Diablo 4-Bundle über euren Battle.net-Account einzulösen.

Wichtig: Die Grafikkarte muss im Aktionszeitraum zwischen dem 9. Mai und dem 13. Juni 2023 gekauft werden. Einlösen könnt ihr den Code bis zum 13. Juli 2023.

Mehr Leistung bietet aktuell keine Grafikkarte

Die NVIDIA GeForce RTX 4090 ist derzeit das Flaggschiff unter allen Grafikkarten. Entsprechend ist sie einsam an der Spitze der Test-Benchmarks von GameStar Tech und reiht sich in der Grafikkarten-Rangliste alleine in der Leistungsklasse 1 ein. Mit der RTX 4090 könnt ihr Spiele in 4K mit maximalen Details und deutlich über 60 FPS spielen.

Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit mit DLSS 3.0 noch mehr FPS aus den Spielen herauszuholen. Außerdem seid ihr in der Lage bei Cyberpunk 2077 den Path-Tracing-Modus zu nutzen. Dieses hebt die Grafik des Spiels auf ein neues Level und braucht dafür allerdings die passende Leistung, die euch die RTX 4090 bietet.