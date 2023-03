Nintendo Switch in Rot: Neues Bundle zum Super Mario Film jetzt kaufen

Zum neuen Super Mario Film bringt Nintendo eine spezielle Edition der Nintendo Switch in Rot auf den Markt, die ihr jetzt bestellen könnt.

Nintendo bringt immer wieder Special Editions der aktuellen Konsolen auf den Markt. Das neueste Set ist an den Super Mario Film angelehnt, der am 5. April ins Kino kommt. Neben der Nintendo Switch in Rot enthält das Bundle auch Super Mario Odyssey und einen passenden Aufkleber.

Zum Super Mario Film: Nintendo Switch in Rot + Odyssey

Das Set wird am 10. März veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden. Das Besondere am Bundle ist die Nintendo Switch in Rot. Beide Joy-Con sind in rot gehalten, was der Konsole einen einzigartigen Look verleiht. Diese Farbausführung gab es extra für Odyssey und ist heute nur noch schwer zu bekommen.

Holt euch jetzt die Nintendo Switch in Rot!

Obendrauf gibt es einen Sticker vom Super Mario Film und Das Spiel Super Mario Odyssey als Download-Code. Der Titel gilt als einer der besten Mario-Ableger in 3D und kann als Jump ‘n’ Run auf ganzer Linie überzeugen. Die UVP beträgt 299,99 Euro. Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr es aber schon für 295€.

Hier könnt ihr die Nintendo Switch in Rot vorbestellen:

