YouTuber-Truppe macht verrückte Videos über das Leben eines NPCs in MMORPGs, bringt jetzt ein eigenes Angel-Spiel

Im Rahmen der FYNG Show auf der Caggtus 2025 gab es neue Informationen zum 2D-Angel-RPG Nice Day for Fishing auf Steam. Das Spiel entsteht zwar in einem deutschen Indie-Studio, dahinter steht aber eine verrückte YouTube-Truppe, die Videos über das Leben von NPCs macht.

Was für ein Spiel ist das? Das Spiel ist Nice Day for Fishing aus der deutschen Indie-Schmiede FusionPlay. Veröffentlicht wird das 2D-Pixel-Art-Game am 29. Mai 2025 von Team17. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Anglers Baelin, der nur mit seiner Angel bewaffnet sein Heimatdorf Honeywood retten muss.

Mehr Informationen zu Nice Day for Fishing könnt ihr in unserer News lesen:

Das Release-Datum wurde im Rahmen der FYNG Show auf der Caggtus 2025 bekannt gegeben und das mit einem Grußwort der Truppe hinter dem Spiel: Viva la Dirt League. Held Baelin und Honeywood sind nämlich ihre Erfindungen und wichtige Bestandteile beliebten Parodie-YouTube-Kanals.

Wer genau diese verrückte Truppe ist und was es mit Baelin sowie Honeywood auf sich hat, lest ihr in dieser News.

Ein verrückter YouTube-Trupp wollte wissen, wie es NPCs in MMOs geht

Wer ist Viva La Dirt League? Viva La Dirt League ist ein YouTube-Kanal von 2011, der mittlerweile über 7 Millionen Abonnenten hat. Gegründet wurde er von Rowan Bettjeman, Alan Morrison und Adam King. Zu Beginn veröffentlichten sie erfolgreiche Parodie-Videos zu Starcraft, später kamen Sketche über aktuelle Themen im Gaming dazu, mit dabei unter anderem Flappy Bird und DayZ.

Mittlerweile ist das Team von Viva La Dirt League um einiges gewachsen. Zuletzt produzierten sie unter anderem eine Mini-Serie Witcher Logic , in der sie mitunter den Austausch des Witcher-Darstellers Henry Cavill gegen Liam Hemsworth bei Netflix auf die Schippe nahmen.

Daneben gibt es noch Video-Reihen zu PUBG, Dark Souls, Red Dead Redemption oder auch Escape from Tarkov. Und natürlich auch Epic NPC Man , der Inspiration für Nice Day for Fishing.

Der nervige NPC mit nur einem Satz jetzt auch als Protagonist

Worauf basiert Nice Day for Fishing? Baelin und Honeywood sind wichtige Bestandteile der Video-Reihe Epic NPC Man . Diese erzählt vom Alltag des MMORPG-NPCs und Knoblauchbauern Greg aus Honeywood, der regelmäßig mit typischen MMORPG-Spielern zu tun hat. Das erste Video, Wenn Spieler den Dialog eines NPCs skippen (via YouTube), erschien 2016. Andere Themen sind Bikini-Rüstungen für weibliche Charaktere oder auch Schleichlogik.

Baelin hat seinen ersten großen Auftritt gleich im zweiten Video der Reihe (via YouTube): Hier läuft er wieder und wieder an Greg vorbei und begrüßt ihn mit dem immer gleichen Satz – Guten Morgen, schöner Tag zum Angeln, oder?

Ab dann ist er ein ständiger Hintergrund-Charakter in den Videos, der die absurden Situationen in den Sketchen durch das kontextfreie Einwerfen seines einen programmierten Satz noch komischer macht. Es bleibt für ihn aber bei einer Nebenrolle mit nur dieser einen Aussage, der vor allem Greg auf die Nerven geht.

Honeywood ist der Ort, in und um den die meisten der Epic-NPC-Man-Videos spielen. Das Dorf ist ein Quest-Hub, in dem viele Spieler-Charaktere zwischen Missionen unterwegs sind.

In Nice Day for Fishing wird NPC Baelin jetzt also Held seiner eigenen Geschichte, inklusive der großen Aufgabe, Honeywood zu retten. Ob er im Spiel mehr als seinen einen Satz hat, ist aber noch nicht bekannt.

Der Chef von FusionPlay sagt, VLDL will schon lang ein eigenes Game

Zuletzt gab es im Rahmen von FYNG Caggtus und der dazugehörigen FYNG Show neue Informationen zum Game. In einem Entwickler-Talk sprach Konrad Kunze, der Geschäftsführer von FusionPlay, über das Spiel und meint, dass sie seit vier Jahren eng mit Viva La Dirt League für das Spiel zusammenarbeiten.

Die YouTuber hätten auch schon lange Bock auf ein eigenes Game gehabt. Weil sie aber ein ganzes MMORPG wollten, sei das bis heute nicht passiert. Das Konzept von Nice Day for Fishing von FusionPlay habe sie aber überzeugt, unter anderem, weil es machbar klang.

Ihr könnt euch die ganze Gaming-Session auf dem GameStar-Twitch-Kanal im Rahmen des Streams vom 11. April 2025 ansehen. Das Segment startet bei ca. 9 Stunden und 16 Minuten. Der Link bringt euch direkt dorthin.

