In einem neuen Rollenspiel auf Steam müsst ihr die Welt vor dem Bösen retten und ihr habt nur eine einzige Waffe: Eine mächtige Angel

Angeln ist in vielen Videospielen nicht wegzudenken. In unzähligen Titeln kann man nebenbei Fische oder andere Schätze aus dem Wasser ziehen. In einem neuen Rollenspiel auf Steam tut ihr alles mit der Angel, egal ob Erkunden oder Bosse besiegen. Auf unserer FYNG-Show auf der CAGGTUS 2025 wurde endlich ein Release-Termin für Nice Day for Fishing bekannt gegeben.

Was ist das für ein Spiel? Auf den ersten Blick sieht Nice Day for Fishing wie ein normales 2D-RPG in Pixeloptik aus. Dazu passt auch die Geschichte des Spiels: Ihr seid der Held, der das Böse besiegen muss.

Nach einem schrecklichen Ereignis besteht die Stadt Honeywood nur noch aus Ruinen. Um die Stadt wiederaufzubauen und das Böse zu besiegen, muss Baelin auf ein Abenteuer gehen. Das Besondere dabei ist: Man macht alles mit der Angel.

Die neuen Informationen zum Spiel wurden bei der diesjährigen Find Your Next Game -Show auf der CAGGTUS 2025 präsentiert.

Egal ob Kämpfen oder Erkunden: Ihr macht alles mit der Angel

Warum ist die Angel so wichtig? In Nice Day for Fishing ist die Angel nicht einfach nur ein Werkzeug, sondern das zentrale Spielelement. Wie man im Trailer sieht, könnt ihr euch mit eurem Charakter zwar in der Oberwelt bewegen, die Erkundung findet aber unter Wasser statt.

Statt wie in Dave the Diver zu tauchen, nutzt ihr eure Angel, um euch in der Welt unter dem Meer zu bewegen. Fische werden nicht simpel geangelt, es ist ein Kampf, in dem ihr blocken, parieren und angreifen müsst.

Rollenspiel-typisch levelt ihr euren Charakter mit Kämpfen und abgeschlossenen Quests, und im Kampf sind die Stats ein wichtiger Faktor. Zusätzlich dazu kommen noch Zauber und Upgrades für eure Angel.

Sammelfanatiker können neben dem Heldentum auch die verschiedenen Fische sammeln und dadurch Verbesserungen bekommen.

Wann erscheint Nice Day for Fishing? Im Zuge der FYNG CAGGTUS 2025 kündigte der deutsche Entwickler FusionPlay an, dass das Spiel schon am 29. Mai 2025 erscheint. Spielen könnt ihr es dann auf dem PC, der Nintendo Switch und der PS5.

Wer zufälligerweise auf der diesjährigen CAGGTUS, vom 11.04. bis zum 13.04., ist, kann die neueste Demo des Spiels vor Ort spielen. Der CEO von FusionPlay, Konrad Kunze, wird dort auch Präsentationen geben.

Auch die MeinMMO, GameStar und GamePro sind bei der CAGGTUS vertreten und präsentieren neben neuen Spielen auch andere Formate rund um das Thema. Was alles dabei sein wird und wie der Plan für die nächsten Tage aussieht, könnt ihr hier sehen: FYNG jetzt live von der CAGGTUS