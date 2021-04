Die MMORPG-Woche vom 29. März bis 4. April stand ganz im Zeichen von Elyon, das bald zu uns nach Europa kommt. Außerdem ist in den großen MMORPGs einiges an Patches los. Wir haben für euch die wichtigsten MMORPG-News der Woche zusammengefasst.

Die Highlights der Woche: Das MMORPG Elyon läuft endlich in Europa an. Das Game der TERA-Macher wurde ursprünglich im November 2017 noch unter dem Namen A:IR angekündigt. Nach einigen Schwierigkeiten und der Namensänderung zu Elyon kommt nun eine Closed Beta noch in diesem Jahr – auch nach Europa. Damit würden wir tatsächlich einmal ein neues, klassisches MMORPG in unseren Gefilden begrüßen.

Außerdem könnt ihr die Feiertage gut nutzen, indem ihr The Elder Scrolls Online zockt. ESO könnt ihr nämlich gerade kostenlos testen und das zusammen mit dem neuen Prolog zu Blackwood.

Der Aufreger der Woche: WoW schraubt an den Regeln, wie ihr demnächst Spielzeit kaufen könnt. Das wird heiß diskutiert, da im Raum steht, die Spieler so mehr oder minder in die Abo-Falle locken zu wollen. Mit über 70 Kommentaren beteiligten sich einige MeinMMO-Leser an dem Aufreger.

Das Kurioseste der Woche: Am 1. April hat ein einzelner Gaming-Entwickler über itch.io ein Spiel veröffentlicht. Dabei ging es darum, einen MMORPG-Raid zu spielen, der einfach nicht zu schaffen ist. Damit gelang ihm ein großer Erfolg, doch dann verschwand das Game.

Wir dürfen gespannt sein, wie das MMORPG Elyon im Westen ankommt

Zu faul, das Internet selbst zu durchforsten? Hier gibt’s mehr News

Was passierte diese Woche bei den großen MMORPGs?

Was passierte bei den kleineren MMORPGs?

Die europäischen Server von Aion bekommen ein Update und das bringt ein paar neue Features. (via massivelyop.com)

Für Elch-Fans in Albion Online gibt es nun solche Exemplare zum Jagen, Aufziehen und Reiten. (via massivelyop.com)

Was gab es neues bei den anderen MMORPGs in Entwicklung?

Camelot Unchained macht offenbar gute Fortschritte in der Entwicklung und es gibt einen Einblick unter anderem in das Alchemie-System. (via massivelyop.com)

Pantheon: Rise of the Fallen hat ein Datum für einen neuen Pre-Alpha-Test bekommen, dieser kommt am nächsten Wochenende vom 10. – 11. April. (via massivelyop.com)

Bei Mortal Online 2 scheint es ein paar technische Probleme zu geben, weshalb der Stresstest noch ein paar Tage verlängert wird. (via massivelyop.com)

Die Entwickler von Ashes of Creation haben für die Alpha ganze 8 Dungeons angekündigt.

Das waren die wichtigsten MMORPG-News der Woche für euch im Überblick. Haben wir etwas vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Und ein weiteres Highlight für MMORPG-Fans ist vielleicht das kleine Indie-Spiel Starship EVO, zumindest für die Spieler, die auf Star Citizen warten.