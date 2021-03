Neues MMORPG will mit mindestens 7 Dungeons starten – Das macht doch mal Hoffnung

Das Team hinter dem vielversprechenden neuen MMORPG Ashes of Creation (PC) hat ein über die kommende Alpha One gesprochen. In der Testphase dürft ihr schon einige interessante Inhalte erwarten: darunter 7-8 Dungeons.

Wozu ist die Alpha One von Ashes of Creation gedacht? Die Entwickler bei Intrepid Studios haben in einem Livestream zur Alpha One erklärt, dass Teilnehmer kein fertiges Spiel erwarten dürfen. Es geht nicht darum, so viele Inhalte wie möglich in diese Version zu packen. Der Sinn der Alpha ist es, Spielsysteme zu testen und zu schauen, ob der Content funktioniert, der bereits in Ashes of Creation ist.

Die Spieler müssen sich als Tester sehen und sollen nicht glauben, dass die Alpha schon repräsentativ für die Release-Version von Ashes of Creation ist.

Eine Testphase mit einem umfangreichen Inhalt

Wie sieht es mit den Inhalten aus? Trotz Alpha-Test wird es einiges zu entdecken und entsprechend zum Ausprobieren geben. Im Livestream war die Rede von 7 bis 8 Dungeons, die ihr erkunden dürft. Darunter auch ein Raid für 40 Spieler, die gemeinsam einen Boss erledigen sollen.

7 bis 8 Dungeons sind eine große Anzahl an Verliesen für einen Alpha-Test. Als Grund für diese Menge erklären die Entwickler, dass diese Dungeons und die Mechaniken darin getestet werden müssen.

Ihr könnt bis Stufe 20 aufsteigen und die Klassen Kleriker, Kämpfer, Magier, Waldläufer und Tank mit vier Völkern testen. Mit diesem Helden erkundet ihr ein großes Gebiet und eine Insel, was insgesamt etwa 100 km² an Landschaft umfassen wird. Dieses Gebiet stellt aber nur rund 20 bis 25 % der finalen Landmasse dar, die es in Ashes of Creation zu entdecken gibt.

Interessant ist, dass in Alpha One das Node-System schon funktionieren soll. Es gibt in der Test-Landschaft 9 Nodes, die ihr aufwerten dürft. Nodes sind im Grunde der Mittelpunkt eines bestimmten Gebiets. Dort könnt ihr eine Siedlung errichten, die ihr dann stetig bis zu einer Stadt erweitert. Dazu agiert ihr in dem Node-Gebiet beispielsweise, indem ihr Rohstoffe abbaut, Crafting betreibt, Monster bekämpft und so Erfahrungspunkte sammelt, die auch in die Node fließen und sie so aufwerten.

Crafting und Housing soll zumindest teilweise enthalten sein. Außerdem wird für die Alpha One das Kampfsystem überarbeitet. Die Auseinandersetzungen sollen sich dadurch besser und intensiver anfühlen. Hier kommt eine neue Action-Kamera zum Einsatz, die anders funktioniert, als ihr das aus MMORPGs mit Tab-Targeting kennt. Eure Bewegungen sind an die Maus gebunden und ihr schaut im Grunde immer nur nach vorn. Wollt ihr nach hinten blicken, müsst ihr eine Taste drücken. Diese Kameraführung soll dafür sorgen, dass ihr euch immer mitten im Geschehen befindet.

Wann startet die Alpha One von Ashes of Creation? Nach einer erneuten Verschiebung des Termins soll die Alpha nun am 1. Juni beginnen. Zwischen dem 19. März und dem 1. Juni gibt es aber noch eine Preview-Phase. Diese steht aber unter einem NDA, es darf nicht darüber gesprochen werden. Das Team erklärte, dass es noch etwas mehr Zeit für den Feinschliff braucht, damit die Alpha One auch einen guten Eindruck macht.

Dennoch handelt es sich um eine sehr frühe Version des MMORPGs. Es ist den Entwicklern sehr wichtig, dass die Teilnehmer an der Testphase das verinnerlichen.

7-8 Dungeons klingt nach “richtigem PvE-MMORPG”

Darum machen gerade die Dungeons Hoffnung: In den letzten Jahren sind nur wenige MMORPGs erschienen und jene, die kamen, setzten häufig auf “Sandbox-Inhalte”: Sie boten wenig vorbereiteten PvE-Inhalt wie Dungeons an, Spieler sollten PvP betreiben und gegeneinander kämpfen.

Der Umfang von „7-8 Dungeons zum Start“ klingt wie etwas, das man sich von einem „Full Featured“-MMORPG verspricht, das auch PvE-Spieler unterhält.

Ashes of Creation ist hier eine der großen, letzten Hoffnungen, dass wir so ein vollwertiges Online-Rollenspiel mit moderner Grafik zu sehen bekommen, nachdem in den letzten Jahren so viele Projekte zerschellt sind. So stellte Blizzard sein Titan ein, auch „Everquest Next“ schaffte es nie bis zum Release.

MeinMMO-Autor Alexander Leitsch erklärt, dass Ashes of Creation zeigt, warum es die klassische Alpha in MMORPGs nicht mehr gibt.