Ein Mix aus „Game of Thrones“ und „Bridgerton“ – Wie mich eine spanische Serie auf Netflix begeisterte

Geht es weiter? Aktuell ist leider nicht bekannt, ob eine weitere Staffel von „Die Köchen von Castamar“ erscheinen wird. Es sieht aber eher nicht danach aus. Das ist zwar schade, da ich gerne mehr gesehen hätte. Das Ende ist aber an sich abgeschlossen. Ihr müsst also keine Angst vor nie aufgelösten Cliffhangern haben.

Besonders gefallen hat mir auch das unverbrauchte Setting. Gefühlt spielen die meisten romantischen Historien-Serien in Großbritannien, was an sich ja auch kein Problem ist. Aber zu Abwechslung mal etwas aus dem 18. Jahrhundert in Spanien zu sehen, fand ich wirklich interessant und erfrischend.

Die Stimmung ist jedoch eine ganz andere. Wo sich Bridgerton eher wie ein Disney-Märchen anfühlt, geht es hier deutlich rauer zu. Es fühlt sich gewissermaßen an, als hätte man die Grundgeschichte von „Bridgerton“ genommen, und eine ordentliche Prise „Game of Thrones“ dazu gegeben.

Die romantische Historien-Serie „Die Köchin von Castamar“ entführt euch nach Spanien im Jahre 1720. Im Mittelpunkt stehen ein Herzog, der den Verlust seiner Frau überwinden muss und eine Köchin, die unter starken Ängsten leidet. MeinMMO-Autorin Linda B. hat die Serie auf Netflix für sich entdeckt und erzählt euch, was ihr daran so gut gefällt.

