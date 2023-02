GeForce RTX 4090, 4080 & 4070 Ti: Grafikkarten jetzt günstig wie nie

Mindfactory bietet mehrere Grafikkarten im Angebot zum neuen Bestpreis an. Sichert euch jetzt euer Upgrade für euren Gaming-PC.

Grafikkarten gibt es 2023 öfter im Angebot. Darunter findet ihr immer wieder die aktuellen Top-Modelle von NVIDIA. Derzeit könnt ihr bei Mindfactory die bisherigen GeForce RTX 4000-Grafikkarten im Angebot zum neuen Bestpreis kaufen. Solltet ihr euren Gaming-PC aufrüsten wollen oder euch einen neuen zusammenstellen, ist jetzt eine gute Gelegenheit, um die passende Grafikkarte dafür zu kaufen.

Das Highlight im Deal: Ein Modell besticht im Angebot dabei besonders und richtet sich an alle, die Gaming ohne Kompromisse und in der bestmöglichen Qualität erleben wollen. Die Rede ist von der MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid. Diese Grafikkarte kostet bei Mindfactory im MindStar nur 1.990€. Günstiger gab es sie noch nie. Im Vergleich zu den bisherigen Preisen spart ihr rund 160€.

Das müsst ihr bei MindStar-Deals beachten: Bei Angeboten, die zu den Mindfactory MindStars gehören, verlinken wir auf die Übersicht der MindStar-Deals. Dies hat folgenden Hintergrund: Direkte Produktlinks dieser im Angebot befindlichen Grafikkarten würden vielleicht einen falschen Preis anzeigen. Entsprechend würdet ihr vielleicht nicht den Angebotspreis erhalten.

Daher müsst ihr einfach auf der verlinkten Deal-Übersicht zu der Grafikkarte scrollen, die wir hier nennen und könnt diese dann von dort aus mit dem richtigen Preis in den Warenkorb legen.

Weitere Grafikkarten im Angebot: Neben der GeForce RTX 4090 sind noch weitere Grafikkarten derzeit günstiger.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro für 869€ statt 916€ (4K-Gaming)

Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack für 1.279€ statt 1.369€ (4K-Gaming)

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 2.0 für 439€ statt 449€ (WQHD-Gaming)

Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC für 349€ statt 369€ (WQHD-Gaming)

MSI GeForce RTX 3080 Suprim X für 799€ statt 869€ (4K-Gaming)

Das erwartet euch mit der GeForce RTX 4090

Die RTX 4090 von NVIDIA ist die aktuell schnellste Gaming-Grafikkarte der Welt. Keine der anderen Modelle kommt an die Leistungen von dieser heran. Auch AMD liegt mit seiner Radeon 7900 XTX deutlich dahinter. Solltet ihr also 4K-Gaming bei den besten Spielen mit 60 FPS und mehr genießen wollen, ist die RTX 4090 für euch genau richtig. In der Grafikkarten-Rangliste von GameStar Tech erreicht sie entsprechend die Leistungsklasse 1 und ist die beste aller Grafikkarten.