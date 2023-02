Endlich 4K-Gaming deutlich unter UVP: GeForce RTX 4090 im Mindfactory-Angebot

Mindfactory hat im MindStar-Deal mit der Palit GeForce RTX 4090 GameRock eine Grafikkarte für höchste Ansprüche im Angebot.

Die Preise bei den Grafikkarten fallen weiterhin und auch beim absoluten Flaggschiff-Modell von NVIDIA gibt es jetzt ein Modell, das ihr unterhalb der UVP kaufen könnt. Die Unverbindliche Preisempfehlung liegt bei der GeForce RTX 4090 bei 1.949€. Unterboten wird diese von der Palit GeForce RTX 4090 GameRock im MindStar-Deal.

So viel kostet die Grafikkarte: Im Angebot bei Mindfactory kostet die Palit RTX 4090 nur 1.799€. Im Vergleich zur UVP spart ihr somit 150€. Günstiger als aktuell gab es dieses Modell noch nie.

Weitere interessante MindStar-Deals:

Apple AirPods Pro 2 für 239€

Apple AirPods 3 für 159€

Palit GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro für 899€

Sapphire Radeon 6800 Pulse OC Gaming für 549€

Sapphire Radeon 7900 XT Pulse Gaming OC für 929€

Das müsst ihr bei MindStar-Deals beachten: Wir verlinken bei Angeboten dieser Art auf die Deal-Übersicht der MindStars. Bei direkten Produktlinks wird leider ein falscher Preis angezeigt. Entsprechend solltet ihr einfach bei den MindStars zur gewünschten Grafikkarte scrollen und diese von dort aus in den Warenkorb legen. Dadurch erhaltet ihr dann den korrekten Angebotspreis.

Wie lange das aktuelle Angebot für die Grafikkarte gilt, ist uns leider nicht bekannt.

Das bietet die Palit GeForce RTX 4090 GameRock

Die NVIDIA GeForce RTX 4090 an sich ist die aktuell schnellste Gaming-Grafikkarte und ermöglicht kompromissloses Spielen in 4K und mehr als 60 FPS. Entsprechend ordnet sie sich in der Grafikkarten-Rangliste von GameStar Tech auf Platz 1 ein.

Was euch die Palit technisch im Detail zu bieten hat, könnt ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

GPU Modell: GeForce RTX 4090 Edition: GameRock Schnittstelle: PCIe 4.0 x16 GPU Takt: 2230 MHz Boost Takt: 2520 MHz Shader Model: 6.6 Anzahl der Streamprozessoren: 16384 Einheiten Fertigungsprozess: 4 nm Grösse des Grafikspeichers: 24 GB Grafikspeichertyp: GDDR6X Grafikspeicher Taktfrequenz: 1313MHz (21000MHz GDDR6x) Grafikspeicher Anbindung: 384 Bit Anschlüsse der Grafikkarte: 1x HDMI, 3x DisplayPort Direct X Version: 12.2 OpenGL Version: 4.6 Kühlung der Grafikkarte: Aktiv Stromversorgung: 16-pin Max. Stromverbrauch: 450 W