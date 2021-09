Wir suchen ab sofort Verstärkung in unserem Team. Ihr könnt euch jetzt für eine Stelle bei MeinMMO bewerben, um selbstständig web-optimierte Video-Beiträge vom Home Office aus zu erstellen.

Wen wir suchen: Du solltest dich bestens mit Gaming auskennen und wissen, was Spieler und Spielerinnen wirklich interessiert. Du hast gute Kenntnisse im Videoschnitt und bringst ein Gespür für Dramaturgie und kreative Bildgestaltung mit.

Wir würden die Stelle gern so schnell und gut wie möglich besetzen. Vielleicht ja mit dir.

Achtung: Diese Stelle ist für selbstständige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gedacht. Es handelt sich um keine Festanstellung.

Das ist der Job

Du wirst Teil unserer Redaktion und hilfst dabei unsere Berichterstattung zu erweitern, indem wir auf unserer Website erstmals eigene Video-Formate anbieten können. Es ist uns wichtig, dass für dich die Leser und Leserinnen an erster Stelle stehen und du gemeinsam mit der Redaktion überlegst, welche Video-Beiträge für unsere Community wirklich interessant und wichtig sind.

Das Aufgabenfeld

du erstellst in einer effizienten Arbeitsweise kurze, web-optimierte Video-Stories in Zusammenarbeit mit der Redaktion: Videos haben eine Länge von maximal 3 Minuten, sie haben Overlays mit Text-Passagen, es muss nicht über sie gesprochen werden. Ein Großteil unserer User:innen besucht die Website auf mobilen Endgeräten!

potentiell starke News oder Exklusiv-Informationen sollten möglichst innerhalb von 24 Stunden als Video-Format umgesetzt werden können

du bringst einen Teil unserer bestehenden Evergreeens in ein Video-Format (z.B. “Die aussichtsreichsten MMORPGs 2022”, “Die größten Streamerinnen auf Twitch”, “Diese MMORPGs haben das beste Housing”)

du lädst neue Trailer zu unseren Spielen in unserem CMS hoch

die Videos werden in erster Linie für die Website Mein-MMO.de erstellt, aber teilweise auch für unsere sozialen Medien Facebook und Instagram

da Video für uns in der Form ein neues Format ist, kann es zu Experimenten kommen und wir sind deinem kreativen Input gegenüber aufgeschlossen

Hier sind zwei Beispiele für Video-Beiträge, die du künftig bei uns produzieren wirst (Format an die jeweilige Plattform angepasst):

Danach suchen wir:

du kannst mit Video-Tools wie Premiere Pro umgehen

du hast gute Adobe-Photoshop-Kenntnisse

du kannst selbstständig kurze Story-Videos mit Untertiteln erstellen und bereits Erfahrung mit Content

dir sind Communities wichtig! Du hast ein Gespür für Storytelling bei kurzen Videos und verstehst, wie man andere dazu bewegt, Videos nicht nur zu entdecken, sondern auch darauf reagieren, es interessant finden und sich an die Inhalte zu binden,

du bist Gaming-affin

idealerweise hast du ein Interesse an Themen, die wir auf Mein-MMO.de behandeln

du bewegst dich mühelos in sozialen Netzwerken rund um Gaming (reddit, Foren, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok)

du bringst ein gutes Gespür für Sprache mit

du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Wer wir sind

MeinMMO wurde im September 2013 gegründet. Seit März 2016 sind wir Teil von Webedia Gaming.

Mittlerweile erreicht MeinMMO monatlich über 3 Millionen einzigartige Nutzer:innen. Damit hat sich die Seite innerhalb weniger Jahre laut agof nun als die größte, deutsche reine Spiele-Website etabliert.

Der Fokus von MeinMMO liegt auf beliebten Service-Spielen, die über Jahre weiterentwickelt und gemeinsam online gespielt werden. Darunter befinden sich Titel wie Battlefield 2042, Call of Duty, World of Warcraft, New World, Pokémon GO, GTA Online, Fortnite oder FIFA.

Was wir bieten

die Arbeit kann aus dem Home-Office heraus erledigt werden

du kannst deine Arbeitszeiten flexibel einteilen, solange Raum für Austausch mit dem Team bleibt.

du bist Teil eines hoch engagierten Teams, das sich gegenseitig Feedback gibt und unterstützt

praktische Erfahrung in dem größten, redaktionellen Gaming-Netzwerk in Deutschland

praktische Erfahrung im Online- und Gaming-Journalismus

Die Rahmenbedingungen und Bewerbung

Für wann ist der Job? Ab sofort.

Für wie viele Stunden ist der Job? Mindestens 20 Stunden die Woche, mit flexiblen Arbeitszeiten. Optional sind mehr Stunden möglich, aber nicht weniger.

Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Die Bezahlung wird im persönlichen Gespräch verhandelt. Diese ist von deinem Erfahrungsgrad und deinen Erwartungen abhängig.

Was muss in die Bewerbung?

ein Motivationsschreiben

dein tabellarischer Lebenslauf

Arbeitsproben

Wann ist Einsendeschluss? 04.10.2021

Wo muss die Bewerbung hingeschickt werden? Per Mail, an:

Leya Jankowski (Chefredakteurin, MeinMMO): leya.jankowski@webedia-group.com

Dawid Hallmann (Head of Digital Publishing, Webedia Gaming): dawid.hallmann@webedia-group.com

Wann kann ich mit einer Zu- oder Absage rechnen? Du solltest innerhalb von 14 Tagen eine Reaktion von uns erhalten haben. Sollte der Zeitraum überschritten werden, empfehlen wir, dass du dich nochmal proaktiv bei uns meldest.

Hinweis zum Datenschutz: Nachdem wir jemanden eingestellt haben, werden wir alle Bewerbungen löschen. Aber vorher sollte jeder eine Zu- oder Absage erhalten haben.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!