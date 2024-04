Megaton Musashi Wired ist für alle, die Armored Core und Diablo lieben

Ihr liebt die Jagd nach Loot und kämpft gerne mit gewaltigen Kampfrobotern? Dann ist Megaton Musashi Wired das ideale Spiel für euch!

Armored Core 6 hat viele auf den Geschmack von wuchtigen, aber dennoch agilen Kampfrobotern gebracht! Mit Megaton Musashi Wired kommt demnächst ein neuer Genrevertreter von den Machern von Ni No Kuni, der die Mecha-Action zudem mit einer Diablo-ähnlichen Loot-Jagd und einer besonders epischen Einzelspielerkampagne kombiniert!

Ihr wollt sofort loslegen? Dann könnt ihr euch das Spiel jetzt auf Steam, der Nintendo Switch und der Playstation 4 und 5 herunterladen und sofort loslegen!

Mecha-Action trifft die Loot-Spirale

Der Kampf ums pure Überleben: Mit einem Roboter namens Rogue nehmt ihr hier den Kampf gegen die Draktor auf – eine außerirdische Spezies, die bereits 99,9 Prozent der Menschheit ausgelöscht hat. Die Überlebenden wissen also, wie sich die 0,1 Prozent Bakterien fühlen, die das Reinigungsspray immer überleben und starten prompt einen verzweifelten Versuch, die Erde zurückzuerobern.

In den Echtzeitkämpfen zieht ihr aus der Verfolgerperspektive mit Nah- und Fernkampfwaffen los, um kleinere Draktor in Massen zu erledigen. In jeder Mission gibt es jedoch mindestens einen besonders starken und viel imposanteren Boss, der deutlich mehr Feuerkraft erfordert und eure Fähigkeiten auf die Probe stellt.

Imposante Kampffähigkeiten: Spätestens hier kommen eure zuvor im Mech installierten Skills zum Einsatz! Sie teilen nicht nur besonders stark aus, sondern werden auch immer wieder durch kurze Zwischensequenzen in Szene gesetzt. Die Belohnung für den Sieg ist jede Menge neue Ausrüstung, mit der ihr noch stärker werdet und noch gefährlichere Missionen in Angriff nehmen könnt!

Die gewaltigsten Bosse

Kleine Geplänkel und harte Bosskämpfe: Die normalen Storymissionen mit einer Dauer von zehn bis 15 Minuten sind nur das Vorgeplänkel, mit dem ihr euch auf die Kämpfe gegen die mächtigsten Gegner vorbereitet, die 30 Minuten und länger dauern können.

Darunter sind Kolosse wie ein Titan, der nicht mal auf den gesamten Bildschirm passt, ein Dinosaurier oder eine Gruppe von drei feindlichen Mechs, die ganz nach dem Vorbild der alten Samurai kämpfen!

Gute Vorbereitung ist alles: Um hier die Oberhand zu behalten, reicht es nicht aus, einfach nur immer bessere Waffen einzusetzen. Vielmehr müsst ihr eure Ausrüstung und die Einstellung eures Rogues aufeinander abstimmen.

Das macht ihr in einem umfangreichen Anpassungsmenü, in dem ihr euren Roboter aus vielen Einzelteilen selbst zusammenschraubt. Angefangen beim Torso mit Kopf, Armen und Beinen über die Bewaffnung bis hin zur inneren Konfiguration, die Werte und Skills bestimmt.

So schwer wie ihr es wollt: Ihr könnt die Missionen auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden angehen. Die einfachsten werden euch keine Probleme bereiten, die höchsten sind für Enthusiasten gedacht, die die Spielmechaniken genau analysiert und ihren perfekten Rogue gebaut haben.

3 Jahre Content auf einen Schlag

Mehr als hundert Stunden Spielspaß! Der erste Teil erschien bereits 2021 in Japan. Wired ist der dritte Eintrag, versteht sich aber als Komplettpaket. Es enthält alle Inhalte und auch die Story der beiden Vorgänger Megaton Musashi und Megaton Musashi Cross. Damit bekommt ihr ein Spiel, das euch über 100 Stunden unterhalten wird!

Multiplattform in jedem Sinn: Außerdem erscheint es nicht nur auf Deutsch, sondern ist neben Nintendo Switch, Playstation 4 und PS5 erstmals auch auf dem PC spielbar, inklusive Unterstützung für das Steam Deck.

Und dank Crossplay spielen alle zusammen. Cross-Save hingegen sorgt dafür, dass ihr euren Spielstand auf jeder beliebigen Plattform weiternutzen könnt.

Der harte Kampf um die Weltmeisterschaft

Das deutsche Team posiert vor dem Kampf.

Um das Spiel vorzustellen, lud der Entwickler zu einem PvP-Tournier nach Tokio ein, in dem acht Länder gegeneinander antraten und um den Weltmeistertitel kämpften – darunter auch Team Deutschland!

So funktioniert der PvP-Modus: Im Kolosseum genannten PvP-Modus des Spiels treten Teams bestehend aus jeweils drei Spielern gegeneinander an. Jeder erfolgreiche Abschuss zieht dem Gegner Punkte ab, die dem eigenen Team gutgeschrieben werden. So entsteht ein spannendes Tauziehen, bei dem ihr jederzeit den Spieß umdrehen und zurückschlagen könnt.

Anpassung und Item-Drops: Die Anpassung der eigenen Mecha bleibt auch hier ein wichtiger Aspekt. Allerdings müsst ihr aufpassen: Denn je mehr Punkte der eigene Rogue wert ist, desto mehr Punkte verliert ihr, wenn ihr das virtuelle Zeitliche segnet. Die stärksten Waffen und Attacken findet ihr allerdings erst in Kisten während des Matches selbst.

Die Spannung des PvP-Modus in Aktion

Nach der Auslosung standen die ersten vier Matches fest. Diese wurden nacheinander ausgetragen und zeigten sofort, wie spannend der PvP-Modus des Spiels ist.

Italien gegen U.S.A.

UK gegen Spanien

Japan gegen Frankreich

Deutschland gegen China

Die gesamten Qualifikationsspiele könnt ihr euch direkt selbst ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=CYSJWMj3HD0

Der Kampf gegen China war nicht einfach. Nachdem das Heimteam am Anfang gut mithalten konnte, schlugen das Gegnerteam schnell zurück. Aber Team Deutschland hat nicht aufgegeben und mit aller Macht zurückgekämpft! Dabei wurde deutlich, wie sich die Menschheit in ihrem Kampf gegen die Draktor fühlen muss.

Anpassung ist der halbe Sieg: Hier wurde schnell klar, wie viel Wert das Spiel auf die Anpassung der Mecha legt. Team Deutschland ist nämlich hauptsächlich mit Ausrüstung in den Kampf gezogen, die Nahkämpfer kontert. In den anfänglichen Proberunden konnten so 80 Prozent aller Matches gewonnen werden, was zum Entschluss führte, diese Taktik auch im Turnier anzuwenden.

Zu Beginn war der Kampf gegen China noch ausgeglichen.

Perfekter Konter führt zur Niederlage: China setzte jedoch stark auf Fernkampfangriffe und hatte am Ende großes Glück mit den Items auf dem Spielfeld. So konnten sie mehrmals den sehr starken Unverwundbarkeitsschild einsetzen, der einen der Rogues für eine gewisse Zeit vor jeglichem Schaden schützt. Das Ergebnis: Team Deutschland schied bereits im ersten Spiel aus.

Ausgang der Weltmeisterschaft: Der Ausgang des Turniers ist noch ungewisst. Wer sich hier erfolgreich durchsetzen konnte, erfahrt ihr am 30. April 2024!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein Plan für die Zukunft

Das nächste Werk einer Legende: Level 5 und sein CEO Akihiro Hino genießen in Japan selbst einen besonders guten Ruf, da es ihnen gelungen ist, sich mit völlig neuen Serien gegen Schwergewichte wie Pokémon und Final Fantasy auf dem Markt zu behaupten. Eine beeindruckende Leistung!

DLC könnte kommen: Mit Megaton Musashi wagen sie den nächsten Versuch nun auch im Westen. Nach den drei Jahren, die es in Japan weitere Inhalte erhielt, soll auch nicht Schluss mit der Serie sein. Wenn sie erfolgreich wird, dann könnte es durchaus noch mehr Erweiterungen für das Spiel geben.

Die Chancen dafür stehen gut. Denn schon auf dem Event hat das Spiel gezeigt, was es kann. Das actionreiche Gameplay mit der Loot-Spirale macht Lust auf mehr und durch die Story sowie den separaten PvP-Modus ist für jeden Spielertyp etwas dabei!