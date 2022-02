MEDION Angebot: Gaming-PC mit RTX 3060 stark reduziert

Im Online-Shop von MEDION könnt ihr den Erazer Engineer P10 Gaming-PC mit einer RTX 3060 zum aktuellen Bestpreis kaufen.

Der Grafikkarten-Markt ist 2022 weiterhin ein sehr schwieriger, weil die Karten zwar öfter verfügbar sind, aber nur zu horrenden Preisen. Aktuell ist es daher eine sehr gute Option sich direkt einen Komplett-PC mit der gewünschten Grafikkarte zu kaufen.

Wer auf der Jagd nach einer RTX 3060 ist, sollte sich entsprechend das Angebot bei MEDION anschauen. Hier könnt ihr einen Gaming-Komplett-PC kaufen, der neben der genannten Grafikkarte noch einen starken Prozessor bietet.

MEDION Erazer Engineer P10 jetzt mit 22% Rabatt

Top-Angebot: Ihr könnt den Gaming-PC mit der RTX 3060 bei MEDION für 1.099 Euro kaufen. Damit spart ihr 22 Prozent oder rund 300 Euro gegenüber dem Normalpreis.

Das erwartet euch:

Gehäuse mit Beleuchtung und Glas-Fenster, sowie optimiertem Kühlsystem

CPU: Intel Core i5-11400 mit 6x 2,6 GHz

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR mit 12 GB GDDR6

RAM: 16 GB DDR4-2666 MHz

Speicherplatz: 512 GB SSD

Besonderheiten: WiFi 6, Bluetooth, Windows 11 Home

Lieferumfang: MEDION ERAZER Engineer P10 (MD35136), Netzkabel, Kabelgebundene Maus und Tastatur

Des Weiteren bekommt ihr drei Monate Xbox Game Pass Ultimate gratis dazu.

Diese Leistung ist damit möglich: Mit diesem Gaming-PC seid ihr in der Lage Spiele in Full-HD mit maximalen Details und konstanten 60 FPS zu spielen. Dabei sind je nach Spiel auch über 100 FPS möglich. Gerade in schnellen Spielen wie LoL ist der PC in der Lage hohe FPS zu bieten. Selbst WQHD-Gaming ist mit der CPU und der Grafikkarte mit mehr als 30 FPS möglich.

Solltet ihr eure Spiele vor allem in Full-HD spielen, ist dieser Gaming-PC bestens für euch geeignet und bietet auch die nächsten Jahre genug Leistung.

