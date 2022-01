MediaMarkt 3-für-2-Aktion: 3 Nintendo Switch Spiele kaufen, 2 bezahlen

Bei MediaMarkt könnt ihr im Angebot 3 Switch Spiele kaufen und müsst nur 2 davon zahlen. Sichert euch jetzt Top-Titel von Nintendo.

Nintendo Switch Spiele sind selten im Angebot und meist nicht allzu stark reduziert. Doch nun gibt es bei MediaMarkt wieder eine 3-für-2-Aktion und somit könnt ihr euch großartige Spiele zum Bestpreis kaufen. Zur Auswahl stehen insgesamt 52 Spiele, darunter absolute Top-Titel wie Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing und Pokémon.

So lange gilt die Aktion: Das Angebot läuft nur bis zum 23. Januar 2022 um 23:59 Uhr MEZ oder solange der Vorrat jeweils reicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte also frühzeitig zuschlagen bevor die besten Spiele ausverkauft sind.

So funktioniert das Angebot: Legt 3 Spiele der Aktionsseite in den Warenkorb. Dort wird anschließend das günstigste der drei Switch-Titel als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen.

Unser Tipp: Bei 3-für-2-Aktionen ist es immer ratsam Spiele in einem ähnlichen Preissegment zu kombinieren. Dadurch erhaltet ihr den bestmöglichen Rabatt.

Die besten Nintendo Switch-Spiele zum Spitzenpreis

Bei der Aktion von MediaMarkt könnt ihr absolute Highlights zum Bestpreis kaufen. Wir listen euch nachfolgend 10 Spiele und ihre Wertungen von GamePro auf, damit ihr seht, welche Top-Titel sich definitiv lohnen.

Super Mario Odyssey – Wertung: 95

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Wertung: 94

Mario Kart 8 Deluxe – Wertung: 92

Animal Crossing: New Horizons – Wertung: 90

Super Smash Bros. Ultimate – Wertung: 87

Pokémon Strahlender Diamant – Wertung: 86

Pokémon Leuchtende Perle – Wertung: 86

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – Wertung: 85

Metroid Dread – Wertung: 85

Yoshi’s Crafted World – Wertung: 85

Erweitert jetzt eure Spielesammlung für die Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.