Großartiges Nintendo Switch Bundle jetzt bei MediaMarkt im Angebot

Sichert euch die Nintendo Switch im Bundle mit Pokémon Legenden Arceus im Angebot bei MediaMarkt zum aktuellen Bestpreis.

Die Nintendo Switch ist eine äußerst beliebte Konsole und hat sich seit ihrem Release im März 2017 bereits über 100 Millionen Mal verkauft. Wer bisher auf die Konsole verzichtet hat, kann sich nun ein interessantes Bundle im Angebot kaufen. Natürlich ist das auch eine gute Gelegenheit, um die Zweit-Switch anzuschaffen.

Das macht das Bundle besonders gut: Neben einem sehr attraktiven Preis erhaltet ihr bei MediaMarkt neben der Nintendo Switch noch Pokémon Legenden Arceus als Spiel dazu. Dabei handelt es sich um das beste Pokémon-Spiel der Nintendo Switch. Entsprechend fällt auch die Wertung im Pokémon Arceus-Test von GamePro aus. Dort bekommt das neueste Pokémon-Abenteuer eine herausragende Wertung von 92 Punkten.

Das Fazit der Testerin Eleen Reinke fällt entsprechend positiv aus:

Pokémon-Legenden Arceus liefert mir genau das, was ich mir schon von Schwert & Schild gewünscht habe. Die Naturzone im Vorgänger war für mich die mit Abstand beste Neuerung, aber leider auch nur ein Areal im Spiel. Arceus bietet mir mehr davon, samt Neuerungen im Gameplay, die wunderbar in die offene Spielwelt passen: Das Fangen und Bekämpfen von Pokémon fügt sich nicht nur wunderbar in die Spielwelt ein, es lässt mich auch auswählen, ob ich lieber aggressiv oder doch heimlich vorgehe. Und auch Sammeln, Erkunden und Crafting-System sorgen bei mir für Action-Adventure-Feeling wie etwa bei Zelda: Breath of the Wild.