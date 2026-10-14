Overwatch betreibt Leichenfledderei und schändet den besten Modus

MeinMMO-Dämon Cortyn hat Kritik an Overwatch. Denn der eindeutig beste Modus wird von Blizzard gerade systematisch entwertet – die Vermutung: Ein perfider Plan.

Ihr wisst, ich mag Overwatch. Ja, sogar nach all dem Chaos rund um Overwatch 2, einem angekündigten und niemals veröffentlichten PvE-Modus, der Rückbenennung hin zu „Overwatch“ und auch nach all dem, was Jeff Kaplan an Geschichten über das Blizzard-Management erzählt hat.

Overwatch ist für mich ein Shooter, der mir einfach Spaß macht. Ich mag die Charaktere, die unterschiedlichen Rollen und Möglichkeiten.

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Und ich mag Stadium. Das ist für mich der beste und interessanteste Modus gewesen, den Overwatch in den 10 Jahren seiner Lebensdauer gebracht hat (zusammen mit dem tollen „Prop Hunt“, selbstverständlich).

In Stadium konnte man neue Kräfte kaufen, den Charakter mit Gegenständen ausrüsten und richtig interessante Builds bauen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Reinhardt, der beim Anstürmen fliegen kann und sogar mehrere Feinde gleichzeitig aufs Korn nimmt?

Oder wie wäre es mit einer Ashe, deren TNT in 3 weitere Stangen Dynamit aufplatzt, die alle Feinde mit einer reduzierten Heilung belegt?

Oder ein Reaper, der in Geisterform Feuerschaden an allen Zielen verursacht, durch die er schwebt?

Die Möglichkeiten sind schier endlos und interessante Kombinationen gibt es viele.

Doch Overwatch hat Stadium bereits zum Tode verurteilt. Die aktive Entwicklung an dem Modus wurde wegen zu geringer Teilnahme eingestellt.

Sigma geht in Stadium gut ab – aber nicht mehr mit den Änderungen.

Schwer zu lernen, teilweise frustrierend

Das ist schade, aber das verstehe ich. Stadium war schwer zu erlernen und konnte frustrierend sein. Die Matches dauerten viel länger als normale Partien und das Matchmaking ist mit „nicht vorhanden“ noch sehr wohlwollend umschrieben.

Ich habe also Verständnis dafür, dass die Entwickler quasi sagen: „Sorry, das Weiterentwickeln lohnt sich nicht. Wir lassen den Modus noch laufen, aber neue Helden bringen wir da nicht mehr.“

Das wäre okay für mich.

Doch die letzten Monate erwecken bei mir den Eindruck, als versuche Blizzard gerade mit schierer Absicht, die Überreste von Stadium weiter zu zerstören, damit wirklich niemand mehr den Modus spielen will und man ihn vollständig beerdigen kann.

Anran wird nie ins Stadium kommen – der Modus ist eingestellt worden.

2 massive Fehler, die Stadium unspielbar machen

Das mache ich an zwei Punkten fest:

In der letzten Saison war Stadium nutzlos, wenn man den Battle Pass vervollständigen wollte. Warum? Weil es einen Bug gab, der die ganze Saison aktiv war. Stadium-Matches gaben (abseits der Quests) für viele Spielerinnen und Spieler keine XP für den Battle Pass. Wer Stadium gespielt hat, wurde also ziemlich sicher mit dem Battle Pass nicht fertig und musste auf andere Modi ausweichen.

Das war ein Fehler, der die ganze Saison nicht behoben wurde.

Jetzt, in der neuen Saison, wurde der Fehler zwar behoben, aber dafür hat man sich etwas Neues für den Schnellsuche-Modus ausgedacht:

Freie Rollenwahl mit bis zu 3 Unterstützern.

Und das ist genau so bescheuert, wie es sich anhört. Denn das führt dazu, dass jedes Team jetzt permanent 3 Heiler hat (oder mit Soldier, Torbjörn oder Mei mit entsprechenden Fähigkeiten sogar 3,5 bis 4 Heiler).

Die Kämpfe ziehen sich wie Kaugummi und als DPS oder Tank fühlt man sich, als prügle man auf endlosen Lebensbalken herum. Die Kämpfe werden im Grunde nur noch dadurch entschieden, dass entweder ein verheerendes Ultimate (wie das von Reinhardt) alle Feinde gleichzeitig trifft oder ein Team schlicht und ergreifend die Lust am Kampf verliert.

Ja, laut Patch Notes ist das ein „experimentelles Feature, um die Wartezeiten in Stadium zu reduzieren“, aber mir hat das komplett die Freude an Stadium geraubt. Es zwingt aktuell zu ganz bestimmten Kombinationen und Kämpfe nehmen nahezu niemals ein Ende. Spaß macht das nicht.

Auf mich wirkt es so, als wolle Blizzard gerade mit Krampf Stadium beerdigen.

Daher, ganz ehrlich: Wenn ihr in den Stadium-Modus einfach komplett beerdigen wollt, dann macht das doch bitte, anstatt jetzt so rumzueiern und den Modus Stück für Stück zu demontieren. Da ist es fast schon etwas ironisch, dass der aktuelle Arkade-Modus zu Halloween im Grunde eine (durchaus spaßige) Leichenfledderei des Stadium-Modus ist. Grmpf. Da habe ich dann nichtmal mehr Lust, die Helden aus Solo Leveling in Overwatch zu spielen …