Overwatch: Ihr könnt jetzt als die Helden aus Solo Leveling spielen

Eine neue Kooperation verbindet Overwatch mit Solo Leveling. Die „Shadow Monarch“-Kooperation sieht ziemlich schick aus.

Seit einer Weile gibt es in Overwatch einige Zusammenarbeiten mit großen Unternehmen oder Franchises, und der Start der neusten Saison ist da keine Ausnahme. Anime-Fans kommen auf ihre (durchaus happigen) Kosten, falls sie ein Faible für „Solo Leveling“ haben. Denn in der „Shadow Monarch“-Kooperation gibt es eine Menge neuer Skins, die bekannte Charaktere der Serie ziemlich gut einfangen.

Video starten Overwatch: Saison 5 bringt Doctrine und eine Zusammenarbeit mit Solo Leveling Autoplay

Was ist das für eine Kooperation? Overwatch hat sich mit dem Anime Solo Leveling zusammengetan, der seit einer Weile zu den beliebtesten Anime überhaupt gehört und auch bei uns in Deutschland extrem erfolgreich ist. 5 Charaktere bekommen einen besonderen Skin spendiert, die Charakteren aus Solo Leveling nachempfunden sind.

Die folgenden Skins gibt es:

Anran als Cha Hae-in

Lifeweaver als Choi Jong-in

Reaper als Igris

Reinhardt als Iron

Genji als Sung Jinwoo

Die Helden aus Solo Leveling erkennt man in den Skins sofort.

Dazu gibt es eine Vielzahl von Emotes, Spraylogos, Namenskarten, Spieler-Icons, Siegesposen, Highlight-Intros und einige Voice Lines – wie etwa das typische „Arise.“, das Fans des Anime bereits zur Genüge kennen dürften.

Das Bundle aus allen Skins, Emotes, Voicelines und mehr kostet 6.900 Overwatch-Münzen, was einem Preis von 60 € entspricht. Ob das ein gutes Angebot ist, wird wohl jeder und jede selbst entscheiden müssen – denn wie üblich sind die Skins solcher Angebote recht kostspielig, doch das sind lizenzierte Cosmetics ja meistens.

Event lockt mit weitere Belohnungen: Wie üblich geht mit dem Bundle auch ein Ingame-Event einher. Wer insgesamt 30 Partien spielt, schaltet alle 5 Matches verschiedene Belohnungen frei, wie Namensplaketten, einen Waffenanhänger und ein paar Voicelines. Den größten Teil der Cosmetics gibt es allerdings nur zu kaufen. Das Event geht bis zum 20. Oktober.

Beim Event gibt es zumindest ein paar Kleinigkeiten umsonst – und natürlich XP für den Battle Pass.

Alte Battle Passes können abgeschlossen werden

Was gibt es sonst noch in Overwatch? Davon ab hat in Overwatch gerade eine neue Saison begonnen, die eine Vielzahl von Verbesserungen mit sich gebracht hat. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Der neue Held Doctrine ist nun live. Ein Vampir, der Feinde am Heilen hindern kann und sicher die Herzen von vielen Frauen (und ein paar Männern) brechen wird.

Alte Battle Passes können gekauft und nachträglich abgeschlossen werden. Ihr könnt immer parallel am aktuellen und an einem alten Battle Pass arbeiten, um ältere Skins und andere Belohnungen freizuschalten (aber keine mythischen Prismen, mythischen Skins oder Overwatch-Münzen).

Ihr könnt nun auswählen, welchen der „Drive“-Tags ihr für euren Account verwenden wollt, falls ihr euch mehrere freigespielt habt.

Es gibt einen Spielmodus, der stark an „Stadium“ angelehnt ist, aber deutlich weniger Zeit beansprucht und zugleich einen größeren Zufallsfaktor hat.

Was haltet ihr von solchen Kooperationen in Overwatch? Werdet ihr euch ein paar Skins zu Solo Leveling gönnen oder schrecken euch die Preise eher ab? Findet ihr das überhaupt passend für Overwatch oder eher nervig? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

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