Wir haben für euch 1000 Codes für das Pixel Influencer Pack von Ironsight, das viele nützliche und coole Ingame-Items enthält. Greift zu, ihr könnt es euch sofort holen!

Was ist Ironsight? Der kostenlose Shooter spielt im futuristischen Setting und ist vom Gameplay her an Call of Duty angelehnt.

Darin stehen sich nach einer gewaltigen Naturkatastrophe die Fraktionen North Atlantic Federation (NAF) und Energy Development Enterprise Network (EDEN) gegenüber im Kampf um Trinitium, die letzte Ressource der Erde.

Ihr habt die Wahl, welcher der beiden Organisationen ihr euch anschließt. Danach geht’s ab in den Kampf auf 14 verschiedenen Gefechtszonen in PvP- und PvE-Modi.

Den Trailer zu Ironsight könnt ihr euch hier anschauen:

Was gibt’s zu gewinnen? Wir haben in Zusammenarbeit mit Gamigo für euch satte 1000 Codes mit besonderen Ingame-Inhalten für den Shooter Ironsight aufgestellt. Ihr könnt euch jetzt sofort einen solchen Code holen.

Er enthält:

Emote Pack, aus dem ihr euch ein kostenloses Emote aussuchen könnt

Pixel P90 TR – eine besondere modifizierte Version einer belgischen SMG

Bulldog Ultimax 100 Maschinengewehr

500 Chips (Ingame-Währung)

50.000 GP (Ingame-Währung)

30% GP Boost für 14 Tage

30% EXP Boost für 14 Tage

B Level Primary Box, aus der ihr eine Primär-Waffe aussuchen könnt

Valery Kalavanova (Charakter)

Mad Dog (Charakter)

Black Mamba M39 EMR Design

Es ist ein dickes Paket, das nützliche Sachen sowohl für Neueinsteiger, als auch Langzeitspieler bringt.

Valery Kalavanova ist einer der spielbaren Charaktere in Ironsight

Wie kann ich mitmachen? Um sofort einen Code zu erhalten, müsst ihr in dem Gleam-Tool unten mindestens 3 Aktionen ausführen. Danach wird der Code euch direkt unten angezeigt.

Bedachtet bitte, dass es pro IP nur einen Code gibt.

Um den Code einzulösen müsst ihr euch zunächst auf der offiziellen Seite einen Ironsight-Account erstellen. Danach könnt ihr auf diese Seite hier gehen und dort den Code eingeben.

Die Gegenstände werden dann eurem Account hinzugefügt.

Viel Spaß!