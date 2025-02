Wir wissen jetzt, was und wen deutsche Zuschauer von LoL auf Twitch wirklich sehen

Das MOBA League of Legends dominiert gerade die Streaming-Plattform Twitch. MeinMMO hat exklusive Zahlen darüber, welche Liga und welche Spieler bei LoL von deutschen Zuschauern am meisten geschaut werden. Der deutsche Fan von LoL schaut entweder deutschsprachigen Spielern zu oder den absoluten Welt-Stars.

Das ist die Situation: League of Legends erlebt Anfang 2025 einen Aufschwung auf Twitch, weil Riot Games die Regeln so geändert hat, dass Streamer jetzt in den Regionalligen mitspielen und dort eigene Teams bilden können. Vor 2025 war das in der Praxis nicht möglich. Jetzt haben sich viele ehemalige Elite-Spieler dem Streamen zugewandt und die Zuschauer folgen gebannt, wie sie spielen, trainieren und miteinander interagieren.

Der enorme Erfolg von Lol auf Twitch spiegelt sich in den Statistiken wider:

Der Engländer Caedrel ist im Februar 2025 der größte Twitch-Streamer der Welt. Er ist Coach des Streamer-Teams Los Ratones, die im Alleingang eine vorher unbedeutende Regionalliga, die NLC, zum Mittelpunkt des LoL-Universums gemacht haben.

Im Januar 2025 war League of Legends vor GTA 5 und Marvel Rivals das meistgesehene Spiel auf Twitch.

In Deutschland profitieren NoWay4U (+50 % Zuschauerstunden im Vergleich zum Vormonat), der selbst in der NLC spielt, und Tolkin (+131 %), der Haupt-Caster), erheblich vom Boom um LoL im Januar 2025.

Wir von MeinMMO haben jetzt von der Analyse-Plattform Esports Charts exklusive Daten zum Seh-Verhalten der deutschen Zuschauer erhalten.

Am liebsten sehen die Deutschen immer die Stars in Südkorea

Welche Liga schauen sich die deutschen Zuschauer an? Eine Statistik zeigt, welche Liga in der Spitze die meisten deutschen Zuschauer hatte:

Hier sind die Koreaner klar vorne. Bei einem Stream von Tolkin über den LCK Cup am 22. Januar sahen in der Spitze 91.033 Zuschauer zu.

Der Star der LCK ist aktuell Midlaner Showmaker, der mit seinem Team Dplus KIA den Cup dominiert. Showmaker, Weltmeister aus 2020, hat 2025 nach einigen dürren Jahren das Support-Genie BeryL zurück und startet einen starken Lauf.

Der deutsche Streamer Tolkin überträgt den US-Stream zur koreanischen Liga und kommentiert auf Deutsch drüber:

Auf Platz 2 liegt die heimische Prime League mit 32.601. Den Spitzenwert erreichte ein Spiel von Eintracht Spandau des Influencers HandOFBlood.

Dann kommt schon die NLC. Hier schauten in der Spitze 26.936 Deutsche zu. Das war genau bei dem Spiel, bei dem NORD und Los Ratones aufeinander trafen.

Die europäische Profi-Liga LEC ist auf Platz 4 mit 25.226. Hier schauen die meisten Deutschen tatsächlich nicht Spitzen-Games von G2, sondern folgen dem deutschen Team SK, das im Tabellenkeller steht.

Auf Platz 5 liegt die chinesische Liga LP – aber deutlich abgeschlagen, mit 9.982 Zuschauern.

Auffällig ist, dass die hochklassige chinesische Liga zumindest im Januar 2025 so eine untergeordnete Rolle und dass die neu formierte US-Liga LTA gar keine Rolle spielt. Auch an den starken europäischen Ligen in Frankreich und Spanien besteht offenbar wenig Interesse.

Deutsche Fans wollen nicht die besten deutschen Spieler sehen, sondern das Team von Hänno

Welches waren die meistgesehenen Spiele mit deutscher Beteiligung?

In einer zweiten Statistik, wo es um die meistgesehenen Matches mit deutscher Beteiligung geht, sieht man, dass hier Eintracht Spandau die Nase vorne hat: Die Matches vom Berliner Team erreicht die meisten Zuschauer. Sogar mehr als das gehypte Auftakt-Match von NORD gegen Los Ratones, bei dem NoWay der einzige deutsche Vertreter war.

Eintracht Spandau wird immer wieder für ihre großartige PR-Arbeit mit Videos oder auf Social Media gelobt.

Überraschend ist, dass SK in dieser Statistik auf Platz 4 auftaucht, die in der Hackordnung in der LEC ganz unten stehen, aber das einzige deutsche Team der Liga sind und zwei deutsche Spieler im Team haben.

Man hätte eher damit gerechnet, dass ein Spiel von G2 dabei ist: Hier spielt mit Broken Blade der aktuell spielstärkste Deutsche auf der Top-Lane. Auch Fnatic hat mit Upset einen absoluten Star zu bieten.

Doch beide tauchen in der Statistik nicht auf.

Twitch-Streamer Tolkin spielt entscheidende Rolle im deutschen Markt

Das sagt ein Experte: Viktor Proniakin ist Product Manager bei Esports Charts. Er hebt die Rolle des deutschen Co-Streamers Tolkin hervor:

Die Daten zeigen mehrere wichtige Trends in der deutschsprachigen ESports-Zuschauerschaft auf. […] So sticht der Co-Stream des LCK Cups von Tolkin hervor, der einen massiven Spitzenwert von 91.033 deutschsprachigen Zuschauern verzeichnete. Dieser Spitzenwert unterstreicht den wachsenden Einfluss von Streamern auf die Zuschauerzahlen im Esport, vor allem wenn sie ihre eigene Fanbase zu internationalen Turnieren mitbringen. Vor allem lokale Ligen wie Prime League und NLC dominieren weiterhin den deutschen Esports-Konsum, wobei Prime League an der Spitze steht. Diese Zahlen spiegeln die starke regionale Loyalität des Publikums wider, aber sie unterstreichen auch den zunehmenden Trend zum Crossover zwischen Streamern und traditionellen Esports-Events. Der Unterschied zwischen globalen Esports-Turnieren wie LEC und LPL im Vergleich zu regionalen Events zeigt, dass die Zuschauer Inhalte bevorzugen, die mit ihren lokalen Teams und Persönlichkeiten übereinstimmen, was einen klaren Fahrplan für zukünftige Esports-Content-Strategien liefert.

Deutsche schauen in LoL entweder Weltklasse-Spieler wie Showmaker oder ihrem liebsten Streamer zu

Das steckt dahinter. Einerseits funktioniert die Strategie von Riot Games offenbar, lokale Streamer und bekannte Influencer zu nutzen, um den E-Sport zu pushen. Ligen wie NLC oder auch die Prime League sind plötzlich spannender als die Profi-Ligen.

Andererseits ist „das allerbeste LoL mit den größten Superstars“ in der LCK dann doch nochmal 3-mal stärker als alles im regionalen Markt. Vor allem, wenn das, was da abgeht, von einem deutschen Streamer erklärt wird.

Die klaren Leidtragenden sind die Ligen „in der Mitte“, wie die Profi-Ligen LEC, LTA oder LPL. Die haben für deutsche Fans nicht mehr den Reiz. Der Aufschwung der Prime League oder der NLC geht auf deren Kosten.

Das deckt sich mit der allgemeinen Stimmung, dass einfach „zu viel LoL“ gezeigt wird und man sich als Fan für einige Wettbewerbe entscheiden muss, wenn man nicht 80 Stunden die Woche auf Twitch herumhängen will.

Die Leute schauen dann wohl Eintracht Spandau, die LCK und vielleicht noch Nord, wenn NoWay da ein spannendes Spiel hat – aber dann auch noch die Chinesen zu verfolgen oder was Broken Blade grade macht; das ist zu viel. Die wird man dann erst wieder sehen, wenn sie beim MSI oder den Worlds auftauchen.

Auch das hat Tradition: Im Westen verfolgen die Zuschauer traditionell die südkoreanische Liga eng, während man sich mit der LPL nur beschäftigt, wenn ein internationales Turnier ansteht.

Der Trend scheint zu sagen. Der deutsche Zuschauer schaut zwei Arten von LoL-Esport_

Entweder ich kenn’ die Leute, weil sie aus meinem Land kommen und ich sie mag

Oder ich schau’ mir an, was Faker und Showmaker machen, weil sie die Allergrößten sind und ich davon noch etwas lernen kann

Alles dazwischen ist für die deutschen Zuschauer nicht ganz so interessant.

Im Fußball wäre das ein Fan, der entweder auf den heimischen Sportplatz geht, oder schaut, was Cristiano Ronaldo gerade macht.

Neben Tolkin und HandOfBlood hat der Twitch-Streamer NoWay eine herausgehobene Stellung im deutschen LoL. Der hat sich für 2025 viel vorgenommen: Twitch-Streamer will mit 32 gegen die großen Stars von LoL spielen, die Welt erobern und fit werden