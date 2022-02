In League of Legends hat der US-Club Cloud9 seinen Coach Nick “LS” de Cesare entlassen. Eine rätselhafte Entscheidung, denn von außen sah es so aus, als läuft die Saison für Cloud9 hervorragend. Cloud9 hatte 3 von 4 Spielen gewonnen und wirkte bärenstark. Coach LS hatte mit innovativen Ideen sogar das Meta von LoL verändert. Jetzt hat der Club ein Statement zur Entlassung von LS veröffentlicht, das bereits in wenigen Stunden über 1,1 Millionen Aufrufe gesammelt hat.

Das ist die Situation:

Cloud9 gilt in LoL als ein „außergewöhnliches, progressives Team, das neue Wege geht“. LS ist ein Analyst mit progressiven Ideen zu LoL: Er sagt etwa, dass Spieler und Coaches in League of Legends keine Ahnung vom Draft haben.

Cloud9 verpflichtete LS 2022 als Coach seines Profi-Teams, ließ dem offenbar freie Hand, den Kader in ein ungewöhnliches 10-Mann-Team umzugestalten, setzte auf seine innovativen Ideen beim Draft und der Aufstellung. Das schien alles gut zu klappen, das Team gewann 3 von 4 Spielen und galt als Favorit auf den Titel der USA. Die Ideen des Coaches, wie man LoL denkt und spielt, wurden weltweit diskutiert und umgesetzt.

Aber kurz vor dem letzten Spiel feuerte Cloud9 den Coach. Es gibt keine echte Begründung. Das Spiel gegen einen vermeintlich leichten Gegner verlor Cloud9 prompt.

LoL: Team feuert überraschend seinen erfolgreichen und genialen Coach – „Schockiert und verwirrt“

Trotz aller Bemühungen hat Zusammenarbeit nicht funktioniert

Was sagt Cloud9 jetzt? In einem Clip an die Fans spricht der Chef von Cloud9, Jack Etienne, über die Entlassung von LS. Der zentrale Satz ist:

„Der Grund dafür, dass wir an diesen Punkt mit LS gelangten, war es, dass Cloud9 über Jahre ein System entwickelt hat, wie wir coachen und unser Team führen wollen. Und trotz unserer größten Bemühungen, mit LS zusammenzuarbeiten, konnten wir es in der Realität nicht umsetzen.“ Jack Etienne, Besitzer von Cloud9

Sonst gibt es keine wirklichen Infos. Es heißt dann noch, dass man dem neuen Coach Max Waldo total vertraue. Der so gelobte Waldo sagt dann, die Ziele würden bleiben, Cloud9 solle international eine gute Rolle spielen.

Spieler von Cloud9 sprechen in die Kamera, dass alles super ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt 1,1 Millionen Aufrufe in wenigen Stunden zeigen, wie groß das Thema ist.

„Ich hasse PR“

Wie kommt das an? Das Video hat extrem viele Aufrufe, aber lässt viele Zuschauer enttäuscht zurück. Denn es gibt keinerlei Hinweise, was jetzt genau zwischen LS und Cloud9 schief gelaufen ist.

Allgemein herrscht gerade viel Unverständnis, selbst bei den größten LoL-Experten. Der deutsche Maurice „Amazing“ Stückenschneider sagt etwa: „Ich hasse PR. Ihr habt damit mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.“ Stückenschneider kritisiert den Mangel an Transparenz in Verbindung mit der Schwere des Problems.

Die Aussagen des Experten treffen, was viele sagen: Ein riesiges Video ohne irgendwas zu sagen, aber mit toller Beleuchtung, ätzt ein anderer Nutzer.

Besonders rätselhaft ist für viele Leute, dass Cloud9 eigentlich alles getan hat, um die perfekte Organisation für LS zu werden und dessen Ideen seit Jahren umgesetzt hat, nur um ihn jetzt zu feuern. Dabei waren die Ergebnisse doch so gut.

Die Leute sagen: Jetzt kommt mal einer und ändert wirklich was, hat sogar Erfolg und dann werde er gefeuert.

Der ehemalige Coach des Teams, LS.

Das steckt dahinter: Was auffällt ist es, dass selbst engen Freunde von LS oder die Spieler, die massiv von ihm profitiert haben, in den Nachwehen der Entlassung sowas sagen wie: „Na ja, es musste so kommen“ oder „Das zeichnete sich schon länger ab.“

Offenbar muss da irgendwas im Alltag vorgefallen sein, da zeigte: Etwas passt hier einfach nicht

LS ist offenbar als „Vordenker“ und „Stratege“ ausgezeichnet. Es könnte aber sein, dass Cloud9 von ihrem Coach noch andere Dinge erwartet, die LS so nicht erfüllen konnte.

Es ist aber unheimlich schwierig, hier zu spekulieren.

Im Moment muss man sich damit abfingen, dass wir keine endgültigen Antworten zu dem Thema bekommen. Man fürchtet schon, es könnte das nächste große ungelöste Rätsel im Gaming werden, direkt nach „Warum hat Twitch eigentlich DrDisrespect gebannt?“