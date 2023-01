Neues Jahr, neuer Fernseher: Jetzt LG OLED TV mit HDMI 2.1 und 120 Hz bei Amazon im Angebot

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen erstklassigen OLED TV von LG mit 4K, 120 Hz und HDMI 2.1-Anschlüssen günstig im Angebot sichern.

Es handelt sich um das Modell C27LA mit 65 Zoll und damit um die absolute Spitze in Sachen Fernseher zum aktuellen Zeitpunkt. Dank OLED bietet der TV die beste Bildqualität und mit HDMI 2.1 und 120 Hz profitiert ihr davon sogar beim Zocken mit PS5 oder Xbox Series X/S.

Das Angebot: Bei Amazon bekommt ihr den LG OLED65C27LA aktuell für nur 1749€. Die UVP des Fernsehers liegt derweil bei 3099 Euro. Der Rabatt entspricht 44%. Der Versand ist gratis.

Der Preis im Vergleich: Amazon bietet insgesamt den aktuell besten Preis. MediaMarkt und Saturn haben den OLED TV zwar ebenfalls für 1749€ im Angebot, hier kommen aber noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro dazu. Der Preis gehört zu den besten der letzten 6 Monate, nur am Black Friday war das Gerät nochmal ein bisschen günstiger. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Der LG OLED TV punktet nicht nur mit einer hervorragenden Bildqualität, der Fernseher ist darüber hinaus perfekt für Next-Gen-Gaming geeignet. Die renommierte Seite rtings.com hat die C2-Serie getestet und zieht im Bereich Gaming folgendes Fazit:

Der LG C2 ist ein fantastischer Fernseher für Spiele. Er hat eine extrem schnelle Reaktionszeit, so dass hinter sich schnell bewegenden Objekten fast keine Unschärfe zu erkennen ist. Außerdem hat er eine geringe Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis und unterstützt alle drei Formate mit variabler Bildwiederholrate. Er ist voll kompatibel mit allem, was die PS5 und Xbox Series X bieten, einschließlich 4k @ 120Hz Gaming. Alle vier HDMI-Anschlüsse unterstützen die volle Bandbreite von HDMI 2.1, was ideal ist, wenn Sie beide Konsolen haben oder auch einen PC anschließen möchten.