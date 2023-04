LG OLED Smart-TV mit 900€ Rabatt: Günstiger bekommt ihr diesen 55-Zoll 4K-Fernseher gerade nicht

MEGA-Angebot von MediaMarkt: 4K OLED Smart-TV von LG mit 55 Zoll Display und mehr als 900€ Rabatt.

MediaMarkt hat einen echten Super-Deal im Angebot: Diesen 55 Zoll Smart-TV von LG mit 4K-Display bekommt ihr jetzt mit einem Rabatt von über 900 Euro. Der Preis geht dabei von 1699€ runter auf nur noch 777 Euro. Hier findet ihr das Angebot:

Der LG OLED A29 im Angebot

Mit dem LG A29 bekommt ihr einen OLED-TV mit einem fantastischen Bild zu einem fairen Preis. Der 55-Zoll-Bildschirm zeigt euch 4K-Auflösung und HDR-Inhalte in perfektem Schwarz und leuchtenden Farben dank selbstleuchtender Pixel. Der eingebaute KI-Prozessor optimiert die Bildqualität und passt die Tonwertkurve an jede Szene an. Mit DTM wird die Helligkeit und der Kontrast dynamisch angepasst.

Für alle Gamer ist dieser OLED-TV ideal, denn er bietet euch eine hohe Bildwiederholrate, eine geringe Latenz und VRR für flüssige und reaktionsschnelle Spiele. Er unterstützt auch HDMI 2.1, eARC und ALLM für die beste Kompatibilität mit euren Konsolen und PCs. Mit dem GO-Modus könnt ihr verschiedene Einstellungen für verschiedene Genres wählen.

Auch Film- und Serienfans kommen mit dem LG A29 auf ihre Kosten. WebOS und LG ThinQ bieten euch Zugang zu vielen Streaming-Diensten und Apps. Mit der MR-Fernbedienung könnt ihr ihn per Sprachsteuerung bedienen oder Google Assistant und Amazon Alexa nutzen.

Der LG A29 ist also ein OLED-TV, der euch ein beeindruckendes Bild zu einem attraktiven Preis bietet. Er ist ideal für alle Gamer, Film- und Serienfans, die einen hochwertigen TV suchen. Und das Beste: Er ist jetzt bei MediaMarkt für nur 777 Euro im Angebot! Das sind über 900 Euro weniger als der ursprüngliche Preis von 1699 Euro. Schnappt ihn euch schnell, bevor das Angebot ausläuft.

Unsere Deals-Übersicht ist die beste Adresse, wenn ihr auf der Suche nach günstiger PC- und Gaming-Hardware seid. Wir stellen jeden Tag spannende Angebote und Aktionen vor und zeigen euch, wo ihr am meisten sparen könnt.