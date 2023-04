Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070: Jetzt zum neuen Tiefstpreis im Angebot für unter 1.000 Euro holen

Den Gaming-Laptop MSI Katana GF66 mit GeForce RTX 3070 gibt es gerade zum neuen Tiefstpreis im Angebot bei Notebooksbilliger.

So gut ist das Angebot: MSIs Katana GF66 mit Nvidia GeForce RTX 3070 gibt es aktuell bei Notebooksbilliger für nur 999 Euro statt 1.599 Euro UVP. Mit dem Gutscheincode “NVIDIAGREEN” lassen sich auch die Versandkosten sparen.

Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher noch nicht so günstig und andere Händler abseits von Galaxus mit versandkostenfreien 1.006,99 Euro starten erst ab über 1.100 Euro. Zudem gibt es aktuell auch keinen anderen Laptop mit RTX 3070 so günstig.

Das bietet der Gaming-Laptop mit RTX 3070

Das MSI Katana GF66 verfügt in der Ausstattungsvariante 11UG-220 Core Black neben der für aktuelle Spiele in Full HD-Auflösung ausreichend schnellen GeForce RTX 3070 über einen ebenfalls guten Hauptprozessor in Form des Intel Core i7-11800H mit 8 CPU-Kernen und 16 Threads.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale mit mattem IPS-Panel bei 1.920 x 1.080 Bildpunkten und 144 Hertz, 16 GByte DDR4-Arbeitsspeicher, eine schnelle PCIe-SSD mit 512 GB sowie eine beleuchtete Tastatur.

Haken bei der Ausstattung: Ab Werk ist kein vollwertiges Betriebssystem (FreeDOS) vorhanden und Windows muss erst noch installiert werden.

Rezensionen und Test zum MSI Katana GF66 mit RTX 3070

Gute Bewertungen: Bei Notebooksbilliger hat der Laptop in 48 Rezensionen durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen erhalten.

Dabei werden Performance, Ausstattung, Optik und Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Kritik gibt es nur vereinzelt für Temperatur und Lautstärke unter Last sowie Anschlussvielfalt.

Im Test: Notebookcheck.com hatte das Modell auf dem Prüfstand und hat eine Wertung von 79 Prozent (“Gut”) vergeben:

Das MSI GF66 Katana 11UG-220 ist ein solides Gerät zum Gamen. Besondere Leistungs- oder Ausstattungsmerkmale sucht man bei diesem Laptop vergebens, allerdings muss er sich mit seinen Leistungen auch nicht verstecken. […] Insgesamt muss aber festgestellt werden, dass der Gaming-Laptop sauber funktioniert. Wer nicht auf jedes Frame bei den Bildwiederholraten schaut, wird mit dem Laptop Spaß haben können und aktuelle Titel ohne Problem spielen. […] Notebookcheck.com

Pro stabiles Gehäuse

dezentes Design

144-Hz-Panel

Upgrade-Möglichkeiten Contra grenzwertig dimensioniertes Netzteil

verschenktes Leistungspotenzial (Stichwort TGP)

wenige Anschlüsse (z. B. kein Thunderbolt)

hohe Emissionen unter Last

Technische Eckdaten

Display 15,6 Zoll, 1.920 x 1.080, 141 ppi, 144 Hz, non-glare, IPS CPU Intel Core i7-11800H, 8C/16T, 1,9 – 4,6 GHz, 24 MB + 10 MB Cache, 35 W TDP, 35 – 45 W cTDP, Codename “Tiger Lake-H45” (Willow Cove, Intel 10 nm SuperFin) RAM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB Module, 2 Slots, max. 64 GB) SSD 512 GB M.2 PCIe Grafik NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8GB GDDR6 – Mobile, 40 SM/5.120 SP, Codename “GA104” (Ampere, Samsung 8 nm), 1.365 MHz Boost, 85 W Max GPU Power Betriebssystem FreeDOS Eingabe Tastatur mit DE-Layout (rot beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad Anschlüsse 1x HDMI, 1x USB-C 3.0 (5Gb/​s, PD, max. 15W), 2x USB-A 3.0 (5Gb/​s), 1x USB-A 2.0 (480Mb/​s), 1x Gb LAN, 1x Klinke, 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) Wireless Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, 2×2, Intel AX201), Bluetooth 5.2 Webcam 0,9 Megapixel Cardreader – Optisches Laufwerk – Akku 1x Akku fest verbaut (Li-Polymer, 4 Zellen, 90 Wh) Netzteil 1x Hohlstecker (180 W) Gewicht 2,1 kg Abmessungen (BxTxH) 359 x 259 x 24,9 mm Farbe schwarz (Core Black) Herstellergarantie zwei Jahre

