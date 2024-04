WQHD, 27 Zoll & 165Hz: Dieser Gaming-Monitor von LG bietet die heilige Dreifaltigkeit und ist jetzt bei Amazon supergünstig im Angebot

Bei Amazon ist jetzt ein Gaming-Monitor von LG im Angebot. Das Modell punktet mit WQHD-Auflösung, 27 Zoll und 165Hz Bildwiederholrate.

Der Mix aus WQHD, 27 Zoll und 165Hz dürfte aktuell ziemlich nah an den “Gold-Standard” im Bereich Gaming-Monitore heranreichen. Die Kombination trifft genau den Sweetspot zwischen Auflösung, Größe und Leistung, ohne dabei euren Geldbeutel komplett zu sprengen. Bei Amazon ist zurzeit in Modell von LG mit exakt diesen Eigenschaften im Angebot.

Die Vor- und Nachteile des Monitors auf einen Blick:

Pro 27 Zoll

WQHD-Auflösung

165HZ Bildwiederholrate

NVIDIA G-SYNC & AMD FreeSync Premium

Nur 1ms (GtG) Reaktionszeit

VESA DisplayHDR 400 Contra Kein 4K

Kein OLED

Kein HDMI 2.1

So gut ist der Preis: Bei Amazon kostet der Gaming-Monitor von LG aktuell nur 259€. Der Versand ist gratis. Die UVP des Modells ist mit 349€ angegeben. Der Rabatt entspricht etwa 26% oder eben 90€. Zusammen mit MediaMarkt & Saturn bietet Amazon den aktuell besten Preis für den Monitor.

Gaming-Monitor mit WQHD, 27 Zoll und 165Hz

Bei einem Gaming-Monitor kommt es in erster Linie auf die inneren Werte an. Die meisten Modelle sind daher schlicht gestaltet und so verhält es sich auch beim LG 27GP850P-B UltraGear, um den es hier geht. Der Rahmen ist schmal und unauffällig, der Bildschirm kann zudem in der Höhe verstellt sowie gedreht und geneigt werden. Wichtiger ist aber, was unter der Haube schlummert.

Mit dem LG-Monitor taucht ihr richtig in eure Spiele ein.

Fantastische Gaming-Ausstattung: Und hier kann der Monitor wirklich auf ganzer Linie überzeugen. Das IPS-Display ist angenehm groß und löst in WQHD auf. Der Auflösungsstandard bietet nahezu doppelt so viele Pixel wie Full-HD und das macht sich natürlich beim Spielen bemerkbar. Zudem sorgt HDR für besonders ansprechende Bilder und Farben.

Gerade in schnellen Shootern oder Actionspielen ist es darüber hinaus wichtig, ein möglichst flüssiges und reaktionsschnelles Bild zu erhalten. Auch hier lässt der Monitor keine Wünsche offen. Er bietet eine Bildwiederholrate von 165Hz, eine extrem kurze Reaktionszeit und ist zudem mit NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync kompatibel. So steht spaßigen Gaming-Abenteuern wirklich nichts mehr im Weg!

Weitere Angebote und Aktionen

In unserer Deal-Übersicht findet ihr noch mehr Angebote und Schnäppchen wie diese. Jeden Tag stellen wir euch hier aktuelle Rabatt-Aktionen und interessante Neuerscheinungen vor. Schaut doch mal vorbei!