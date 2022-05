Schnappt euch das iPhone 13 mit Vertrag und spart über 500 Euro

In der Tarifwelt von MediaMarkt könnt ihr jetzt ordentlich sparen. Sichert euch ein iPhone 13 mit einem Vertrag der Telekom besonders günstig.

Das iPhone 13 ist der neueste Streich von Apple. Bei MediaMarkt könnt ihr euch das Top-Smartphone aktuell zusammen mit einem Handyvertrag im Telekom-Netz sichern und dabei über 500 Euro im Vergleich zum Einzelkauf sparen.

Das iPhone 13: der perfekte Begleiter

Das iPhone 13 ist das aktuellste Modell aus dem Hause Apple. Es erbt viele Stärken des direkten Vorgängers, wurde aber auch in einigen Bereichen clever verbessert. So strahlt der Bildschirm jetzt heller als zuvor und auch die Akku-Laufzeit wurde verlängert.

Auch den schicken Kino-Modus, der zuvor den Pro-Modellen vorbehalten war, haben die 13er Geräte jetzt von Haus aus an Bord. Die Leistung ist Apple-typisch herausragend, der einzige Wermutstropfen ist, dass nur die Pro-Versionen Bildwiederholraten von 120 Hz erreichen. Beim normalen iPhone 13 sind es hingegen „nur“ 60 Hz, was allerdings ebenfalls sehr angenehm in der Nutzung ist.

All das macht das kompakte iPhone 13 zu einem exzellenten Begleiter für euren Alltag. Es ist robust, bequem in der Anwendung, macht sehr gute Videos und Fotos und die Leistung reicht locker, um verschiedene Spiele zu spielen.

Das ist das Angebot

Bei MediaMarkt bekommt ihr das iPhone 13 aktuell zusammen mit einem Handyvertrag im Telekom-Netz. Dieser kommt mit insgesamt 50 GB Datenvolumen und einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

50 GB Datenvolumen reichen dabei locker, damit ihr euer iPhone 13 unterwegs genauso nutzen könnt wie zuhause. Surfen, Streamen und Spielen sind kein Problem, euer Datenvolumen hält entspannt durch.

Das iPhone 13 hat dabei 128 GB internen Speicher und ist in den Farben Mitternacht und Grün verfügbar. Der Handyvertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Das Angebot

einmaliger Gerätepreis: 49 Euro

monatlicher Grundpreis: 39,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Gesamtpreis (für zwei Jahre): 1048,75 Euro

Angebotswert

iPhone 13: aktuell 819,99 Euro bei MediaMarkt

bei MediaMarkt Telekom green LTE 40+10 GB: aktuell 29,99 Euro mtl. | Anschlusspreis: 29,99 Euro

| Anschlusspreis: Gesamtwert (für zwei Jahre): 1569,74 Euro

Eure Ersparnis

1569,74 Euro – 1048,75 Euro = 520,99 Euro

Im Vergleich zum Einzelkauf spart ihr bei dem Angebot von MediaMarkt also ganze 520,99 Euro! Bedenkt aber, dass der Preis ab dem 25. Monat 46,99 Euro mtl. beträgt. Ihr solltet vorher also auf jeden Fall kündigen und euch frühzeitig nach einem neuen Angebot umsehen.

