Chip-Hersteller Intel soll fiese Taktiken genutzt haben, um AMD zu ärgern – Jetzt will man plötzlich 600 Millionen Euro von der EU

Ein neues Angelspiel wurde für Steam angekündigt. Der Trailer zu Call of the Wild: The Angler zeigt weite Landschaften.

The Texas Chainsaw Massacre sieht aus wie Dead by Daylight und mindestens genauso irre

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

So hatte Razer jahrelang in seinen „Razer Blade“-Notebooks Intel-Prozessoren verbaut und nun zum ersten Mal AMD verbaut. Ob sich das Razer Blade 14 für euch lohnt , könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.

Warum will Intel jetzt 600 Millionen Euro? Intel hatte damals die Geldstrafe an die EU bezahlt und nach der letzten Entscheidung im Januar 2022 auch wieder von der EU zurückbekommen.

Was genau soll Intel gemacht haben? Die genannten fiesen Praktiken reichen schon ein paar Jahre zurück. Intel hatte angeblich über Jahre hinweg großen PC-Herstellern wie HP oder Dell einen bestimmten Deal angeboten: Wenn ihr ausschließlich unsere Prozessoren in euren PCs verbaut, dann bekommt ihr starke Rabatte. Intel soll diese Praktiken auch gezielt verschleiert haben, damit es nicht offensichtlich wird.

