Umfrage: In welchem MMORPG habt ihr 2024 am meisten Zeit verbracht?

Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025

Das free-to-play MMORPG Star Wars: The Old Republic von Bioware und EA, kurz SWTOR, bietet eine großartige Inszenierung der Story im weltberühmten Star-Wars-Set...

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Erzählt uns gerne in den Kommentaren, wie das Jahr für euch und euer Lieblings-MMORPG so war oder ob ihr vielleicht etwas Neues oder Altbekanntes für euch entdeckt habt. Die Auswertung der Umfrage gibt es dann Anfang 2025.

Jetzt interessiert uns eure Meinung. Seid ihr 2024 bei Throne and Liberty hängen geblieben oder hat doch eines der vielen Updates und Erweiterungen dafür gesorgt, dass ihr 2024 eurem Lieblings-MMO treu geblieben seid? In unserer Umfrage könnt ihr gleich mehrere Fragen beantworten:

5 geheime Orte in World of Warcraft, an denen ihr noch nie wart

WoW hat endlich eine Lösung für all das, was im Raid immer so nervt

Sonst hat 2024 den MMORPG-Fans vor allem viele große Updates und Erweiterungen gebracht. WoW brachte mit der Erweiterung The War Within viele neue Inhalte, und Final Fantasy XIV versorgte seine Spieler mit dem Addon Dawntrail .

Das Jahr 2024 war zwar nicht vollgestopft mit MMORPG-Veröffentlichungen, aber dennoch konnte Throne and Liberty gerade in der zweiten Jahreshälfte viele Spieler begeistern. Tarisland sorgte für einen kurzen Hype, bevor das Spiel, das für viele bis heute als WoW-Klon gilt, in Vergessenheit geriert.

