HP Gaming-Monitor mit 144 Hz, WQHD & mehr zum Bestpreis bei Otto.de

Gelobt werden vor allem Bildqualität, Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis, während in einem Fall das Fehlen eines Anschlusskabels (nur HDMI im Lieferumfang) und in einem anderen Fall Ausleuchtungsprobleme moniert werden.

So gut ist der Preis: Otto.de bietet den Monitor aktuell für nur 229,99 Euro statt 359 Euro (UVP) an und damit zum neuen Bestpreis laut Preisvergleich bei Geizhals.de.

Insert

You are going to send email to