Der MeinMMO-Podcast ist aus seiner Pause zurück. In der neuen News-Show hört ihr von den aktuell größten Themen, die die Redaktion bespricht und analysiert.

Was gibt’s Neues beim Podcast? Wir haben uns mit unserem Podcast in eine längere Winterpause begeben und darüber reflektiert. Der Podcast ist seit unserem Start im Oktober 2020 zwar stetig weiter gewachsen, aber so richtig zufrieden waren wir trotzdem nicht. Es war uns teilweise zu monothematisch und wir haben mehr einen Laber-Podcast über einzelne Themen produziert.

Wir möchten aber mehr spannende, aktuelle Themen in unserem Podcast behandeln und darüber diskutieren. News spielen auf der Seite selbst eine große Rolle und das möchten wir in unseren Podcast transportieren.

Wir haben deshalb unser Format angepasst, das es ab jetzt wieder auf wöchentlicher Basis geben wird.

Was euch die neue News-Show bietet

Zusammengefasst:

Aktuelle News tiefer beleuchtet und analysiert

Mehr aus unserem Alltag und einige Statistiken zu unseren meist geklickten News

Einen bunten Mix aus unterschiedlichen Online-Multiplayer-Themen

Einen Ausblick auf die kommende Woche, wenn ihr ein bestimmtes Thema beobachten solltet

Etwas länger:

Wir schauen auf unsere News der vergangenen Woche und stellen euch einen Teil unserer meist geklickten News zusammen. Ihr erhaltet also auch Einblick in unsere Arbeitsweise und Statistiken.

Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie viel eine Twitch-News bei uns im Vergleich zu einer starken MMORPG-News geklickt wird? Wir geben euch die Zahlen.

Wir achten darauf, dass wir hier einen bunten Mix aus Themen zusammenstellen. Ihr hört etwa, was gerade bei MMORPGs, bei Multiplayer-Shootern oder auch Gaming-Persönlichkeiten los ist. Gibt es neue Erweiterungen? Große Updates? Auch die werden behandelt. Wir achten also nicht nur auf die reinen, starken Klickzahlen. Sonst würde der gesunde Mix leiden.

Da wir uns bei News natürlich daran halten, über diese neutral zu berichten, bekommt ihr im Podcast unsere persönliche Sichtweise auf das aktuelle Geschehen zu hören. Ein bisschen Laber-Podcast soll es dann doch bleiben.

Wer ist mit dabei?

Hier könnt ihr die erste News-Show hören:

Wir binden noch iTunes ein, sobald der Podcast dort seinen Upload geschafft hat. Hier liegt er meistens etwas länger in der Warteschleife.

Feedback? Anregungen?

So könnt ihr euch beteiligen: Wir freuen uns natürlich über konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge zu unserer neuen News-Show! Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare unter dem Artikel oder in unserem Discord und erzählt, wie ihr das neue Format findet. Ihr könnt uns auch über E-Mail erreichen unter info@mein-mmo.de