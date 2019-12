In Pokémon GO gibt es spontan ein neues Update, was viele Kleinigkeiten bringt. So wurden nervige Bugs behoben und Quests rund um Weihnachten hinzugefügt.

Was ist das für ein Update? Es kam ziemlich überraschend für die Spieler, denn erst vor kurzer Zeit rollte Niantic ein Update fürs Spiel aus. Nun legen sie nach.

Grund dafür dürfte vor allem ein Bug rund um die Bewertungsfunktion sein. Dieser Fehler wurde jetzt behoben. Doch nicht nur der Bug-Fix war enthalten, sondern auch diverse weitere Sachen.

Bugs beim Bewerten sind behoben

Das war der Bug: Mit dem Update konnte man nicht mehr in der Suchleiste nach den IV sortieren. Befehle wie „4*“ funktionierten nicht mehr.

Dieser Bug wurde mit dem schnellen Update behoben. Wie ihr das Bewertungssystem effektiv nutzt, erfahrt ihr hier.

Dieser Bug kam dazu: Einige Android-Nutzer haben Probleme dabei ins Spiel zu kommen. Dies bestätigt Niantic und fügte den Fehler zu ihrer Bug-Liste auf der Webseite von Niantic hinzu. Betroffen sollen davon Nutzer sein, die Android 6 oder niedriger auf ihrem Smartphone haben.

Neue Questss für Weihnachten und eure Kumpel

Diese Quests erwarten euch an Weihnachten: Rund um Weihnachten wurde bereits ein großes Event angekündigt. Passend dazu haben Dataminer jetzt Feldforschungen gefunden, die wohl kommen werden:

Fange X Eis-Pokémon

Fange X Botogel oder Shnebedeck

Brüte X Eier aus

Lande X Schnappschüsse von Eis-Pokémon

Entwickle X Eis-Pokémon

Diese Kumpel-Quests wurden gefunden: Das neue Kumpel-Feature ist in Pokémon GO verfügbar. Dazu haben Dataminer Quests gefunden, die ihr mit euren Buddys lösen könnt:

Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel

Kämpfe mit deinem Kumpel an deiner Seite

Lasse dein Kumpel aufgeregt sein

Werde mit einem Pokémon bester Kumpel

Werde mit einem Pokémon guter Kumpel

Werde mit einem Pokémon Super-Kumpel

Werde mit einem Pokémon Hyper-Kumpel

Erhöhe das Kumpel-Level mit einem Pokémon

Spiele mit deinem Kumpel

Besuche einen interessanten Ort, der von deinem Kumpel entdeckt wurde

Schieße einen Schnappschuss von deinem Kumpel

Geben deinem Kumpel einen Snack

Jede dieser Quests wurde auch für mehrfache Ausführungen gefunden. Es könnte also auch sein, dass ihr einem Kumpel gleich 3 mal einen Snack geben müsst.

Die Feldforschungen werden vermutlich nicht für ein spezielles Event sein, sondern könnten bald Bestandteil von den ganz normalen Quests sein.

Neue Spezialforschung rund um Team Rocket

Das wurde gefunden: Die Story rund um Team GO Rocket scheint nicht zu Ende zu sein. Es wurden Texte einer neuen Spezialforschung gefunden, die schon bald ins Spiel kommen könnte.

Wann könnte die Spezialforschung kommen? Niantic hatte versprochen, dass jeden Monat eine neue Spezialforschung rund um Giovanni kommen wird. So könnten die Texte also für die Forschung im Januar sein.

Die Quests dürften hier die gleichen bleiben. Immerhin waren die Aufgaben im November und Dezember ebenfalls identisch.

Das ist wichtig bei allen Funden: Bisher handelt es sich hierbei nur um Funde von Dataminern. Noch nichts davon ist tatsächlich im Spiel. Ob die Spezialforschung und die neuen Quests jemals kommen werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Das neue Buddy-Feature sorgt für einige skurrile Aktionen. Schaut euch hier die besten Animationen an: