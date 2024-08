„Sie haben unseren Flamer massakriert“ – Spieler sind fassungslos über den neuesten Nerf in Helldivers 2

In Helldivers 2 gibt es derzeit ein Thema, das die gesamte Community beschäftigt und das sind die neuen Nerfs vom großen Update „Eskalation der Freiheit“. Eine Waffe hat es sogar so schlimm getroffen, dass sie nun unrealistisch ist.

Warum ist die Community aufgebracht? Auf Reddit, Discord sowie Steam herrscht negative Stimmung, seitdem das neue große Update von Helldivers 2 „Eskalation der Freiheit“ veröffentlicht wurde. Grund dafür sind erneut einschneidende Nerfs, die den Spielspaß dämpfen.

Der schlimmste Nerf ist der am Flammenwerfer, einer mächtigen Stratagem, die Spieler gerne gegen die Käfer einsetzen. Die Waffe galt als Top-Wahl und besiegte sogar die Stürmer mit nur kleinen Feuerstößen. Die Waffe war zu mächtig, da sah auch Arrowhead und so folgte schlussendlich der entscheidende Nerf.

Die Waffe wurde aber nicht nur generft, sie wurde auch designtechnisch angepasst und sieht im Einsatz nun viel unrealistischer aus als zum Release.

Flammenwerfer galt als realistisch, ist jetzt nur noch ein Witz

Was hat die Fans aufgebracht? Generell die Nerf-Politik. Bei Helldivers handelt es sich um ein PvE-Spiel, indem man gegen Gegner der Demokratie in den Krieg zieht und diese besiegt und nebenbei Aufträge erledigt.

Fans wollen in so einem Spiel sich mächtig fühlen und große Horden von Gegner ausmerzen – diese Fantasie konnte der Flammenwerfer zum Teil erfüllen, vor allem, wenn man gegen unzählige Käfer antrat.

Zusätzlich wurde die Waffe auch als realistisches Kampfwerkzeug dargestellt, wie der Waffen-Experte Jonathan Ferguson aus dem Royale Armouries Museum bestätigte (via youtube.com). Alles passte zusammen, doch Arrowhead sah die Waffe als zu mächtig an und nerfte diese in seinem neuesten Patch.

Doch die Waffe wurde nicht nur was ihr Effektivität im Kampf angeht generft, auch die Sprühanimation der Kriegswaffe wurde angepasst und so abgeändert, dass sie nicht mehr realistisch aussieht. Das geht vielen Spielern gegen den Strich.

Was sagen die Fans zu dem Nerf? Sie sind wütend, da Waffen generft werden, die Spaß machen sollen. Der Flammenwerfer in seiner ersten Form wurde gefeiert, wer aber die Entscheidung für den Nerf traf, soll mit dieser miesen Waffen eine Zeit spielen, um zu wissen, wie schlecht die Entscheidung war. Folgendes lässt sich auf Reddit vernehmen:

„Und jetzt ist es ein weiterer generischer Flammenwerfer aus einem Videospiel, der nicht wie ein echter Flammenwerfer funktioniert.“ – EnclaveNature

„Ja, es scheint, als hätten sie unser NAPALM durch PROPAN ersetzt!“ – SovietNumber

„Wer auch immer den Flammenwerfer Flam-40 entwickelt hat, braucht eine Medaille, und wer auch immer entschieden hat, dass er einen so drastischen Nerf braucht, muss ihn auf Diff 10 mit Randoms 8 Stunden lang benutzen und uns sagen, wie viel Spaß er macht.“ – usmcBrad93

„Es geht nicht einmal um einen Machttrip. Niemand will einen “Win for free”-Button, aber niemand will, dass auf seine Waffen geschissen wird. So schwierig ist das nicht.“ – JerbearCuddles

„Sie haben unseren Flamer zu diesem generischen POS massakriert.“ – Umiva

Was haltet ihr von den Nerfs in Helldivers 2? Seid ihr aktiv dabei und stört euch der Nerf oder ist euch das egal, weil ihr eine Herausforderung sucht? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Helldivers 2 findet ihr hier: Spieler wirft Palworld und Helldivers 2 niedrige Spielerzahlen auf Steam vor, nennt sie „Strohfeuer“ – Entwickler kontert: „Sind Spielerzahlen überhaupt wichtig?“