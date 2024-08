Helldivers 2 bringt neue Gegner, Missionen und einen Sumpfplaneten – Doch ein Nerf stiehlt die ganze Aufmerksamkeit

Am 6. August erschien das bisher größte Update von Helldivers 2, „Escalation of Freedom“. Die Entwickler brachten eine ganze Reihe Neuerungen in das Spiel, aber auch ein paar Nerfs – einer davon sorgt schon jetzt in der Community für Diskussionen und stiehlt den Neuerungen die ganze Aufmerksamkeit.

Was ist neu in Helldivers 2? Das Update „Escalation of Freedom“ hat dem Shooter einige Neuerungen beschert:

Ein neuer Schwierigkeitsgrad

Neue Missionsziele und größere Feindaußenposten

Neue Umgebungsgefahren

Neue Gegner, sowohl Käfer als auch Roboter

Ein neuer Sumpfplanet

Ein neues System, das euren Loot rettet

Helldivers nerft Flammenwerfer gegen Feinde mit Panzerung

Was ist das für ein Nerf? Mit dem Update gab es einen Nerf für alle Flammenwerfer und Waffen, die auf Feuer basieren. In den Patch Notes zu „Escalation of Freedom“ heißt es dazu: „Das Verhalten von Flammeneffekten wurde realistischer gestaltet. Der Effekt durchdringt diverse Körper/ Objekte nicht mehr, bei denen man ein Abprallen erwarten würde, etwa Panzerungen und statische Objekte.“

Durch diese Änderung können die Stürmer nicht mehr mit dem Flammenwerfer getötet werden. Stürmer sind die dicken gepanzerten Käfer, die alle Helldiver lieben.

Vor der Änderung war es möglich, mit dem Flammenwerfer auf einen Stürmer zu halten und ihn ordentlich zu brutzeln, bis er aufhört, euch zu attackieren.

Änderung soll Feuer realistischer machen, doch Spieler meckern

Was sagen die Spieler? Die Spieler kritisieren den Nerf. Ein Spieler schreibt auf Reddit „Wirklich, Arrowhead?!“ und postet dazu ein Meme, auf dem ein Mann mit dem Arrowhead-Logo auf dem Kopf brüllt: „Hört auf Spaß zu haben.“ Neben dem Mann sind weitere Personen zu sehen, die auf einem Bildschirm zocken. Auf diesem Bildschirm wurde ein Foto des Flammenwerfers eingefügt.

Das Meme soll ganz klar die Änderung kritisieren. Für den Post bekam der Reddit-Nutzer innerhalb von nur 6 Stunden knapp 6.900 Upvotes und sammelte 1.100 Kommentare (Stand: 6. August, 18:30 Uhr).

Hier könnt ihr den Reddit-Post sehen:

In den Kommentaren zu dem Post gibt es weitere Kritik. Ein Spieler merkt an, dass feindliches Feuer sogar durch feste Objekte hindurch gehe. Andere Spieler kritisieren das Timing der Änderung, schließlich startet am 8. August die neue Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit“, die 3 neue Flammenwerfer bringt.

Außerdem sagen einige Spieler, dass die Änderung die Wirkung von Feuer eher unrealistischer mache. Dieses interessiere sich nicht dafür, wie effektiv eine Rüstung sei und der Käfer sollte in seiner Rüstung kochen: „Wenn ich einen Stürmer grille, sollten seine Organe unter der Panzerung schmelzen, egal wie dick sie ist.“

Der Meme-Post ist aktuell der größte Beitrag, der zu dem Update erschienen ist. Ein zweiter Post auf Reddit, der auch den Flammenwerfer-Nerf thematisiert, ist ebenfalls unter den größten Beiträgen und hat ebenfalls über 5.000 Upvotes und über 1.300 Kommentare.

