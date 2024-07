Helldivers 2 bringt mit der neuen Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit“ endlich die Rüstung, die sich die Community seit langem gewünscht hat

Neben der neuen Season soll auch am 06. August das größte Update von Helldivers 2 erscheinen, das es jemals gab. Mehr Infos darüber findet ihr in unserer detaillierten Übersicht: Helldivers 2 bringt im August das bisher größte Update des Shooters – Es gibt endlich neue Gegner

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Zudem soll ein neuer Booster erscheinen, der euren Hellpod modifiziert. An dem Ort, auf dem ihr aufsetzt, wird alles in Flammen gehüllt. Perfekt für einen feurigen Auftritt. Eine neue Lackierung für eure Fahrzeuge, Mechs und Hellpods soll es auch geben – die Farbe ist orange.

Was gibt es in der neuen Kriegsanleihe? Mit der kommenden Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit“ erscheint am 08. August neuer Content für alle Demokraten unter euch. Mit ihr erhalten Spieler drei neue Waffen für ihr Arsenal:

In Helldivers 2 gab es eine lange Zeit über Funkstille mit der Community. Keine neuen Updates bezüglich neuen Kriegsanleihen. Am 08. August soll sich das jedoch ändern, denn mit „Flamme der Freiheit“ könnt ihr euch auf feurige Gefechte freuen.

