Wem der August zu kalt ist, kann in Helldivers 2 mit gleich drei Flammenwerfern auf einmal nachhelfen

Die Community ist merklich glücklich über die neue Kriegsanleihe. Auch wenn 3 Flammenwerfer auszurüsten wohl nicht das beste Build im Spiel werden wird, verspüren die Helldiver wohl bereits jetzt große Vorfreude. Wenn ihr wissen wollt, was außer den beiden neuen Flammenwerfern noch in die neue Kriegsanleihe von Helldivers 2 erhalten ist, dann haben wir hier den richtigen Artikel für euch: Helldivers 2 bringt mit der neuen Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit“ endlich die Rüstung, die sich die Community seit langem gewünscht hat

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Mit im Gepäck sind zwei neue Flammenwerfer. Der FLAM-66 Torcher spuckt als Primärwaffe Flammen und heizt den Gegnern so richtig ein. Die Sekundärwaffe P-72 Crisper eignet sich super, um Feinde mit einem Griff in die Tasche direkt einzuäschern.

Was sind das für Flammenwerfer? In Helldivers wird im August wieder eine neue Kriegsanleihe erscheinen. Die Kriegsanleihe mit dem Namen „Flamme der Freiheit“ stellt den mutigen Soldaten von Über-Erde neue Ausrüstung zur Verfügung, mit der sie ihren Gegnern so richtig einheizen können.

Der August wird in Helldivers 2 so richtig heiß. Grund dafür sind nicht nur die Temperaturen draußen, sondern die neuen Flammenwerfer, die durch die Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit“ ins Spiel kommen werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to