Helldivers 2: Patch Notes 01.001.002 – Das bisher größte Update des Shooters ist live

In Helldivers 2 ist am 6. August 2024 der Patch 01.001.002 mit dem Update „Escalation of Freedom“ live gegangen. Es ist das bisher größte Update des Koop-Shooters und bringt einige spannende Neuerungen.

Wie groß ist das Update? Patch 01.001.002 ging am 6. August 2024 um etwa 11:00 Uhr online. Er ist auf Steam knapp 1,7 GB groß. Auf PlayStation beträgt der Download 1,868 GB.

Was kommt neu mit dem Update? Das große Update von Helldivers 2 hat einige neue Inhalte im Gepäck. Wir zeigen euch hier eine Übersicht mit den Neuerungen:

Ein neuer Schwierigkeitsgrad: Stufe 10 – Super Helldive

Neue Missionsziele und größere Feindaußenposten bei Robotern und Käfern bieten neue Möglichkeiten, Super Samples zu sammeln

Neue Umgebungsgefahren Säurestürme (beeinträchtigen Panzerung von Helldivern und Gegnern)

Neue Gegner – Käfer The Pfähler Sporenstürmer Alpha-Kommandanten

Neue Gegner – Roboter Raketenpanzer Verstärkte Spähschreiter

Neuer Sumpfplanet

Ein neues System, das euren Loot rettet und euch als Host in eine neue Lobby schickt, wenn ihr aus einer Mission gekickt wurdet.

Hier könnt ihr den Trailer zu „Escalation of Freedom“ sehen:

Helldivers 2: Patch 01.001.002 – Balancing

Was ändert sich am Balancing? Mit dem Update nimmt Helldivers auch wieder einige Änderungen am Balancing der Waffen und Taktikausrüstungen vor. Eines der Highlights betrifft die Explosionsarmbrust – sie gilt jetzt als Einhandwaffe.

Hier seht ihr, was sich ändert:

SG-8S-Schläger

Taumelwirkung erhöht.

Streuung erhöht.

Waffe zieht stärker nach.

SG-225IE-Brand-Breaker

Max. Magazine von 6 auf 4 verringert.

Rückstoß von 28 auf 41 erhöht.

GP-31-Granatenpistole

Munitionskapazität von 8 auf 6 verringert.

Anzahl der Patronen, die aus einer Munitionskiste aufgefüllt werden, von 2 auf 4 erhöht.

CB-9-Explosionsarmbrust

Ist jetzt eine Einhandwaffe.

AX/AR-23-„Guard Dog“

Max. Magazine von 6 auf 8 erhöht.

Lineares Orbitalsperrfeuer

Anzahl der Salven von 3 auf 5 erhöht.

Bewegungsgeschwindigkeit um 40 % verringert.

120-mm-HE-Orbitalsperrfeuer

Abklingzeit von 240 Sek. auf 180 Sek. verringert.

Zeit zwischen den Salven verkürzt.

Helldivers 2: Patch 01.001.002 – Gameplay-Änderungen

Was wurde am Gameplay verändert? In Helldivers 2 wurde jetzt der Operationsmodifikator „Atmosphärische Interferenz“ entfernt. Zudem besitzen Säureplaneten nicht mehr den Umgebungsmodifikator „Starke Hitze“.

Außerdem wurden die Energieschilde verbessert. Das betrifft den Schildgenerator-Rucksack und das Schildgenerator-Relais. Beide Schilde blocken jetzt auch Schnee- und Sandstürme.

Die vollständigen Patch Notes zu Patch 01.001.002 inklusive Bug-Fixes könnt ihr euch hier ansehen:

Die Herausforderung ist groß, aber die Belohnungen sind noch größer. Durchsucht die eroberten Außenposten gründlich nach den vertraulichen Daten und nehmt sie auf jeden Fall mit, bevor ihr evakuiert. Möge die Freiheit euch leiten. Neue Bugs und Bots Neue und stärkere Bedrohungen für die Freiheit treten auf den Plan.

Eine altbekannte Nervensäge feiert ihr Comeback: Der Pfähler kehrt zurück, gräbt seinen Kopf ein und lässt Tentakel aus dem Boden schießen, um euch zu überrumpeln. Achtet auf seine tödlichen Gliedmaßen, aber verpasst nicht seine Schwachstelle, wenn er sich eingräbt – der Selbsterhaltungstrieb scheint noch immer nicht seine Stärke zu sein!

Gameplay Der Operationsmodifikator „Atmosphärische Interferenz“ wurde entfernt.

o Zusätzlich haben wir für die Roboter den Modifikator „Wenig Informationen“ hinzugefügt, der Ziele auf der Karte anzeigt, die einen Suchradius freischalten (genau wie bei den meisten Eliminierungszielen).

Kanonenschiffpatrouillen sind jetzt seltener und die Anzahl der Schiffe wurde verringert.

o Kanonenschifftriebwerke sind jetzt weniger robust.

o Kanonenschifftriebwerke sind jetzt weniger robust. Die Steuerung für die Waffenvorschau in der Waffenkammer wurde verbessert.

Befehls-Benutzeroberfläche wurde aktualisiert.

Energieschilde wie der Schildgenerator-Rucksack und das Schildgenerator-Relais blocken jetzt sowohl Schneestürme als auch Sandstürme.

Ein neues Griefing-Schutzsystem wurde hinzugefügt, das es rausgeworfenen Spielern ermöglicht, das Spiel als eigene Mission fortzusetzen. So können Spieler die Mission beenden und alle Belohnungen erhalten, obwohl sie rausgeworfen wurden.

Fehlerbehebungen Absturzbehebungen: Die Absturzwahrscheinlichkeit beim Drücken von Alt+Tab im exklusiven Vollbildmodus wurde verringert. (Windows)

Ein seltener Absturz wurde behoben, der beim Durchstöbern von Kriegsanleihen auftreten konnte.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn die Ausrüstungs-Tabs gewechselt wurden.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn PSN-Freunde zu einer Sitzung eingeladen wurden. (PS5)

Ein seltener Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn im Ausrüstungsmenü ein Booster ausgewählt wurde.

Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn beim Durchgehen der Akquisitionszentrum-Menüs Alt+Tab gedrückt wurde. (Windows)

Ein seltener Absturz wurde behoben, der nach dem Beitritt zu einem Spiel im Ausrüstungsmenü auftreten konnte.

Ein Absturz wurde behoben, der beim Ragdollen in Stacheldraht auftreten konnte.

Ein Absturz wurde behoben, der beim Beitritt zu einer Mission auftreten konnte, in der Fahrzeug-Skins von nicht mehr verbundenen Spielern aktiv waren.

Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn Kameraden mit einzigartigen Skins aus dem Spiel geworfen wurden oder ihre Verbindung getrennt wurde. Fehlerbehebungen bei Waffen & Taktikausrüstungen FS-55-Verwüster-Panzerung: Falsche Beschreibung korrigiert.

Blitzer: Die Feuertaste kann jetzt gedrückt gehalten werden, um kontinuierlich zu schießen.

GP-31-Granatenpistole, LAS-7-Dagger, SG-22-Bushwhacker: Wurden in Seitenwaffen-Kategorie „Spezial“ verschoben.

ARC-12-Blitzer, Plasma-Punisher: Fehlende Panzerdurchdringungskennzeichen hinzugefügt.

LAS-16-Sickle: Falschen Wert für das Feuer-Limit in der Waffenstatistik korrigiert.

SH-20-„Ballistischer Schild“-Rucksack: Die Sichtlinie der Gegner wird nicht mehr blockiert. Kollidiert nicht mehr mit dem Kampf-Walker. Ein Fehler wurde behoben, durch den ballistische Schilde fallen gelassen wurden, wenn ein SSSD-Datenträger aufgehoben wurde. Ballistischer Schild kollidiert nicht mehr mit dem Spieler, solange er getragen wird.

AX/AR-23-„Guard Dog“: Kann jetzt aus Munitionskisten auf der Karte aufgefüllt werden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Waffen seitwärts gehalten wurden, nachdem eine Taktikausrüstung mit einer Spritzen-Heilung unterbrochen wurde.

Bogenwaffen feuerten zuvor keine Blitze ab, wenn die Sichtlinie zum Gegner durch ein Hindernis blockiert war. Die Blitze werden jetzt abgefeuert, treffen aber das Hindernis. Die Spieler erhielten zuvor kein ausreichendes Feedback zu den Aussetzern. Wir hoffen, dass jetzt verständlicher ist, wie sich die Waffe verhält.

Die Aussetzer der Bogenwaffen, wenn schnell auf horizontal ausgerichtete Gegner geschossen wird, wurden behoben.

Fehlende Haptik beim Abfeuern des AR-61-Tenderizer wurde hinzugefügt.

Fehlerbehebungen im Sozial-Menü

Einige Probleme im Zusammenhang mit uneinheitlichen Optionen im Sozial-Menü wurden behoben.

Probleme mit der Blockieren-Schaltfläche im Trupp-Menü wurden behoben.

Diverse Probleme mit der Benutzeroberfläche im Sozial-Menü wurden behoben.

Das „Blockieren-Menü“ zeigt blockierte Spieler jetzt präziser an.

Verbesserungen am „Kürzliche Mitspieler“-Tab.

Die Zuverlässigkeit der Optionen im Sozial-Menü wurde verbessert.

Es wurden Probleme im Zusammenhang mit der Freundescode-Generierung behoben.

„Bitte auf demokratische Weise warten!“ tritt jetzt seltener auf.

Spieler sollten jetzt leichter den Spielen von anderen beitreten können.

Spieler sollten jetzt leichter Freundesanfragen senden/annehmen/ablehnen können.

Die Benutzeroberfläche für „gefährliche“ Aktionen wurde verbessert (Rauswerfen/Blockieren/Freund entfernen). Verschiedene Fehlerbehebungen: Es wurde ein Softlock im Spiel behoben, bei dem das Evakuierungs-Shuttle im Boden versank und die Evakuierung verhinderte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Menüeinträge, die durch Scrollen gerade nicht sichtbar waren, in den Einstellungs- und Tastenbelegungsmenüs angeklickt werden konnten.

Das Spiel bleibt nicht mehr hängen, nachdem die Crossplay-Einstellung geändert wurde und das Menü verlassen wird.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Hellpods im Sumpfbiom keine Bäume zerstörten.

Waffen, die automatische Nachladeversuche unterstützen, wurden manchmal zweimal nachgeladen, wenn das Nachladen in der letzten Phase unterbrochen wurde und die Waffe vor dem Fortsetzen abgefeuert wurde. Automatische Nachladeversuche können jetzt abgebrochen werden, indem die Taste für das Nachladen gedrückt wird.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Übergänge zu Joggen- und Sprint-Animationen verzögert wurden, wenn diese gespammt wurden.

Der visuelle Effekt des „Experimentelle Infusion“-Boosters wurde abgeschwächt.

Die fehlende Beschreibung des „Experimentelle Infusion“-Boosters wurde hinzugefügt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Liegestellung-Drehung der Helldivers nach dem Ausweichen beim Zielen zurückgesetzt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch die HUD-Einstellung für die Ausdauer-Sichtbarkeit keinen Einfluss auf die Ausdaueranzeige hatte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Anzahl der Taktikausrüstungen im Besitz beim Kauf nicht aktualisiert wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Hologramm-Kartenvorschau den Evakuierungspunkt nicht anzeigte.

Die Performance der Terrain-Zerstörung wurde verbessert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Helldivers in Kryo-Kammern feststeckten, nachdem eine Filmsequenz durch den Host unterbrochen wurde.

Verbesserungen der Physik der „Ballistischer Schild“-Taktikausrüstung sowie Behebung einiger mit der Physik in Zusammenhang stehender Fehler.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der oberste Titel im Effekte-Tab auf Portugiesisch nicht korrekt angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den beim Wechseln des Einstellungsmenüs die Auflösung, die Render-Skalierung oder der Bildschirm geändert wurden, obwohl die Änderungen nicht angewendet wurden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den beim Aufheben von Objekten keine Sonderzeichen in Spielernamen angezeigt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler nicht ESC drücken konnten, um Änderungen an der Auflösung im Pop-up-Fenster zu verwerfen.

Die Bezeichnung von Kreischer-Nestern als Bug-Löcher beim Pingen wurde behoben.

Der Schwarmbrecher-Bohrer verursacht jetzt Schaden, wenn er in Missionen zum Wegbomben von Aufzuchtkammern fallen gelassen wird.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Waffen-Zielmodi (sowohl global als auch pro Waffe) zwischen dem Schließen und erneuten Öffnen des Spiels nicht gespeichert wurden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Fortschrittsleiste für das Ziel „Über-Erde-Flagge hissen“ nicht angezeigt wurde.

Das Verhalten von Flammeneffekten wurde realistischer gestaltet. Der Effekt durchdringt diverse Körper/Objekte nicht mehr, bei denen man ein Abprallen erwarten würde, etwa Panzerungen und statische Objekte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den während Ionenstürmen auf der Minikarte Interaktionen möglich waren.

Das Ändern der Textsprache im Spiel führt nicht mehr dazu, dass Terminals leer erscheinen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Ausrüsten eines Skins im Kaufbestätigungsmenü der Kriegsanleihe die Panzerungsauswahl des Spielers zurücksetzte.

Hellpod-Skins sind jetzt auf Schiffen sichtbar. Beim ersten Hellpod-Abwurf von Host-Schiffen wird die Skin-Auswahl des Hosts verwendet, während bei nachfolgenden Verstärkungen die individuelle Skin-Auswahl verwendet wird.

Beim Einsteigen werden Proben in das Shuttle übertragen. Sterben Spieler im Shuttle, werden keine Proben fallen gelassen.

Das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen in einem Tab überschreibt nicht mehr die Einstellungen in anderen Tabs.

Die Minikarte wird jetzt beim Verlassen eines Exoanzugs geschlossen (sofern sie geöffnet war).

Die Anforderungszeiten im Ausrüstungsmenü beinhalten jetzt die Transportzeit, sodass sie mit den Werten im Spiel übereinstimmen.

Die Höllenbomben-Taktikausrüstung wird jetzt im HUD angezeigt, wenn ihr euch in der Nähe eines Ziels befindet, auf das sie abgeworfen werden kann.

Eine Korrektur wurde vorgenommen, um zu verhindern, dass einige Taktikausrüstungen (SOS-Bake, Geschütze, Nachschub-Pod) innerhalb der Rettungskapsel zum Einsatz kommen.

Es wurden Grafik-Voreinstellungen für das Steam Deck hinzugefügt.

Helldivers können jetzt auch bei voller Gesundheit Spritzen einsetzen, um in den Genuss der anderen demokratischen Effekte dieser zu kommen.

Der persönliche Befehl „Töte x Gegner mit Guard Dogs“ kann jetzt abgeschlossen werden.

Die zuletzt veröffentlichte Kriegsanleihe wird in der Kriegsanleihen-Liste jetzt ganz oben angezeigt.

Die Anzeige „[0/0]“ in Missionen zum Ausschalten von Gegnern wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Ausrüstungsvorschau ewig geladen wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Name von Teammitgliedern beim Aufheben eines Objekts nicht in ihrer Farbe angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Textchat-Cursor nicht funktionierte.

Eine aussagekräftigere Schaltfläche zum Ein-/Ausschalten von „Schnelles Spiel“ wurde implementiert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Effekte-Tab manchmal nicht richtig angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Minen für Spieler, die einem laufenden Spiel beitraten, nicht sichtbar waren. Außerdem wurde ein Fehler behoben, durch den kürzlich eingesetzte Minen unsichtbar wurden.

Minen explodieren nicht mehr, wenn sie von außen durch den Schild eines Schildgenerator-Relais beschossen werden oder hinter einem stabilen Hindernis platziert sind und beschossen werden.

Es werden Treffermarkierungen für alle Waffen angezeigt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Stummgeschaltet-Symbol bei stummgeschalteten Spielern nicht angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Sprinten anderer Spieler durch die Verwendung einer Spritze abgebrochen wurde.

Die Spritzenanimation beim Halten einer Einmal-Panzerabwehr wurde korrigiert.

Die Trophäe „Nur noch 360 Sekunden!“ wird jetzt auf den Schwierigkeitsgraden 6 und höher anstatt nur auf Schwierigkeitsgrad 6 vergeben.

Wenn eine Höllenbombe zerstört wird, während sie scharf und der Timer aktiv ist, explodiert sie.

Ein Fehler wurde behoben, durch den ein Spieler unbegrenzt Granaten/Wurfmesser werfen konnte, nachdem er von einem Vorsprung gesprungen war, während er die letzte Wurfwaffe hielt und dann warf.

o Ein weiterer Fehler wurde behoben, durch den ein Spieler unsichtbare Granaten/Wurfmesser in der Hand hielt, wenn er noch welche übrig hatte, nachdem er auf dieselbe Weise auf dem Boden aufkam. Die Option „MIKROFON EIN/AUS“ wurde hinzugefügt, um die Mikrofonaktivität im Sprach-Chat umzuschalten.

Geschütze versuchen jetzt nicht mehr, gewisse Gebäude anzugreifen, und Geschütze mit Kugeln verschwenden keine Munition mehr an Landungsschiffe.

Die HUD-Sichtbarkeitseinstellung für den Info-Feed funktioniert jetzt korrekt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den beim Öffnen der Karte die Taktikausrüstungen-BO angezeigt wurde, obwohl die HUD-Sichtbarkeitseinstellung für Taktikausrüstungen auf „Versteckt“ gestellt war.

Ein Fehler wurde behoben, durch den auf der Benutzeroberfläche manchmal die falsche Anzahl an zerstörten Bug-Löchern angezeigt wurde.

Raketen des Patriot-Exoanzugs fügen dem eigenen Exoanzug keinen Schaden mehr zu.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Explosionen aus weiter Ferne keine Wirkung gegen gepanzerte Gegner hatten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Text-Chat nicht genutzt werden konnte, wenn man sich im Ausrüstungsmenü befand und der Rest des Teams in der Mission war.

Fehler wurden behoben, durch die die Sprachausgabe des Funks der Einsatzleitung nicht abgespielt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den eine Änderung der Audiosprache sehr lange (manchmal ewig) dauern konnte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Menü zur Kontoverknüpfung automatisch geschlossen wurde, wenn über die Einstellungen im Spiel darauf zugegriffen wurde und das Konto des Benutzers bereits verknüpft war.

Der Verteidigungsereignis-Fortschritt wird in der Sequenz am Missionsende jetzt korrekt angezeigt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Text im Effekte-Tab manchmal nicht richtig angezeigt wurde. Bekannte Probleme Hierbei handelt es sich um Probleme, die entweder mit diesem Patch eingeführt wurden und an denen die Entwickler gerade arbeiten oder die aus einer früheren Version stammen und noch nicht behoben wurden. Das Spiel kann einen endlosen Ladebildschirm anzeigen, wenn ein Spieler während der Einsatz-Filmsequenz die Verbindung verliert.

Es kann vorkommen, dass Spieler Freundschaftsanfragen von einer anderen Plattform nicht erhalten.

„Nur Einladung“-Spiele, die von einem Freund erstellt wurden, sind weiterhin auf der Karte des Galaktischen Krieges zu sehen, ihnen kann aber nicht beigetreten werden.

Die Mission „Geostudie durchführen“ kann eventuell nicht abgeschlossen werden, wenn ein Spieler die Bodensonde anfordert und sofort das Spiel verlässt oder die Verbindung verliert.

Säuretitanen nehmen am Kopf manchmal keinen Schaden.

Gegner, die ausbluten, zählen nicht für persönliche Befehle und Vernichtungsmissionen.

Die Leichen sehr großer Gegner können Helldivers manchmal in die Luft schleudern.

Die meisten Waffen schießen unter das Fadenkreuz, wenn man durch ihr Visier zielt.

Flammenwerfer, die innerhalb eines Schildgenerator-Relais betätigt werden, können Gegnern keinen Schaden zufügen.

Maschendrahtzäune schützen vor Flammenwerfern.

Der Taktikausrüstung-Strahl kann an einem Gegner haften bleiben, sie wird aber an der ursprünglichen Position eingesetzt.

„Guard Dog“-Rover überhitzt bei Dauerfeuer nicht.

Verstärkungen sind für Spieler, die einem laufenden Spiel beitreten, manchmal nicht verfügbar.

Mit den Servicetechnikern auf den Schiffen kann nicht interagiert werden. Sie haben sich beschwert, dass sie zu oft gestört wurden und ihre Arbeit nicht effizient erledigen konnten.

Gegner können manchmal durch Hindernisse schießen.

Einige Tage nach dem Release des Updates wird es obendrein eine neue Kriegsanleihe namens „Flamme der Freiheit“ geben. Die Kriegsanleihe kommt am 8. August und bringt unter anderem einen neuen kompakten Flammenwerfer als Primärwaffe sowie einen Flammenwerfer in Pistolenform. Ebenso wird es eine neue Rüstung geben, die den durch Feuer erlittenen Schaden verringert: Helldivers 2 bringt mit der neuen Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit“ endlich die Rüstung, die sich die Community seit langem gewünscht hat