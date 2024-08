Entwickler von Helldivers 2 sind überrascht, dass ihr keine Kinder geopfert habt

Anschließend bedankten sich die Entwickler für die Spenden, die die Spieler an „Save the Children“ schickten und machten deutlich, wie groß ihre Wertschätzung für die Community des Loot-Shooters ist: „Ihr seid wirklich fantastisch, Helldivers.“

In Wahrheit dachten wir wohl, die Spieler würden die Minen wählen. Wir sind uns des Witzes bewusst, den das Nichtwählen der Minen hervorgerufen hat (wie z.B. “es ist lustiger, sie immer wieder zu verpassen”), aber dies schien ein einfacher Sieg zu sein, um der Community das fehlende Stratagem zu gewähren. Stattdessen war dies einer dieser wirklich unglaublichen Momente, in denen uns die Community überrascht und erfreut hat.

Was sagen die Entwickler? Die Entwickler von Helldivers 2 haben in einem neuen Community-Update über die Rettung der Kinder gesprochen.

Die Spieler entschieden sie für die Rettung der kranken Kinder. Anschließend spendeten die Entwickler des Shooters Geld an die Hilfsorganisation „Save the Children“ – als Reaktion auf die heldenhafte Entscheidung der Community.

