Helldivers 2 droht euch jetzt mit Ausrüstung, die ihr ständig ablehnt, wenn ihr nicht rechtzeitig 1,5 Milliarden Gegner tötet

Schaffen die Spieler den Befehlt? Der Generalbefehl ereilte die Helldiver am 2. August. Seither haben sie etwa 30 % des Ziels erreicht, also knapp 450.000 Gegner eliminiert.

Die Spieler entschieden sie abermals gegen die neue Ausrüstung und retteten die kranken Kinder. Für diese heldenhafte Entscheidung der Community spendeten die Entwickler des Koop-Shooters Geld an die Hilfsorganisation „Save the Children“ .

Was hat es mit der Ablehnung der Minen auf sich? Alles fing an, als sich die Spieler von Helldivers 2 im April 2024 zwischen den Panzerabwehrminen oder dem RL-77 Luftdetonations-Raketenwerfer entscheiden mussten . Die Community entschied sich für den Raketenwerfer, aber bereute diese Wahl schon kurz darauf: Der Raketenwerfer führte zu haufenweise unbeabsichtigter Teamkills .

Die Panzerabwehrminen wurden von den Spielern bereits mehrfach abgelehnt. Immer, wenn die Community zwischen den Minen und etwas anderem wählen konnten, entschieden sich die Spieler gegen die Minen. Jetzt habt ihr keine Wahl mehr. Entweder ihr führt den Befehl erfolgreich aus, wie es sich für einen stolzen Helldiver gehört oder ihr scheitert und bekommt Minen. Strengt euch also besser an.

