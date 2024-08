CEO von Helldivers 2 fragt die Community nach Ideen, weil Spieler ihr „digitales Gold“ nicht loswerden

Der CEO von Helldivers 2 sagt, die Spieler sitzen auf Bergen von digitalem Gold und fragt die Community nach Ideen, wie sie das ausgeben können.

Die Entwickler von Helldivers 2 arbeiten weiterhin an dem beliebten Koop-Shooter. Im August erscheint das bisher größte Update. Bis zu dessen Release hatten Spieler genügend Zeit, Berge von „digitalem Gold“ anzuhäufen. Das ist jetzt ein kleines Problem.

Shams Jorjani, der seit Mai 2024 der CEO von dem Studio hinter Helldivers 2 ist, hat sich deshalb nun in einem Reddit-Post an die Community gewandt und sie nach Idee gefragt:

Viele von uns (seien wir ehrlich: ihr) haben die Grenze erreicht und sitzen auf Bergen von digitalem Gold und würden dieses Gold gerne patriotisch einsetzen, um die Kriegszwecke voranzutreiben (d.h. unterhaltsamere Möglichkeiten des Fortschritts). Ich bin also hier, um von euren besten Ideen zu hören. Shams Jorjani, CEO von Arrowhead, via Reddit

Zwar schreibt Jorjani in dem Post auch, das Studio habe eigene Idee, aber sie würden gerne die Ideen der Spieler hören – auch wenn das laut ihm natürlich keine Garantie sei, dass eine dieser Ideen wirklich umgesetzt werden würde.

So viel digitales Gold, aber keinen Weg, es auszugeben

Was ist das Problem mit dem digitalen Gold? Anders als in Spielen wie World of Warcraft oder The First Descendant handelt es sich bei dem „digitalen Gold“ von Helldivers 2 nicht um eine sammelbare Ressource namens „Gold“. In Helldivers gibt es Proben in verschiedenen Seltenheitsstufen und Medaillen, die ihr für den Abschluss eines Generalbefehls bekommt. Dazu kommt die Währung, mit denen ihr neue Taktikausrüstungen freischaltet und die ständig an der Obergrenze ist.

Eine Sache gibt es in Helldivers 2 allerdings nicht: Ausreichend Möglichkeiten, das wohlverdiente digitale „Gold“ auszugeben. Eure Medaillen werdet ihr in den Kriegsanleihen los – die neue Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit“ kommt ebenfalls im August. Mit euren Proben verbessert ihr eurer Raumschiff, was sich auf den Einsatz eurer Taktikausrüstung auswirkt. Andere Fortschrittssysteme gibt es derzeit nicht.

Wenn ihr euer Raumschiff maximal verbessert und alle Inhalte der Kriegsanleihen gekauft habt, könnt ihr weder eure Proben noch eure Medaillen ausgeben. Und es gibt auch keine andere Währung oder Ressource, die ihr Farmen und sinnvoll nutzen. Es gibt dann keinen sichtbaren Weg, Fortschritt zu erzielen.

Gibt es Bedingungen für die Ideen? „Schickt uns lustige Ideen, wie man Ressourcen (bestehende oder neue) für langfristigen Fortschritt auf eine Art und Weise nutzen kann, die immer noch im Einklang mit dem Gesamtdesign des Spiels steht“, schreibt Jorjani auf Reddit.

Das heißt, es können durchaus auch neue Ressourcen erdacht werden, die Spieler farmen und dann irgendwie im Spiel verwenden können. Insgesamt soll einfach ein langfristig funktionierendes und spaßiges Fortschritts-System erschaffen werden.

Jorjani selbst schlägt – mehr oder weniger scherzhaft – vor: Johan Pilestedt, den vorherigen CEO von Arrowhead, über einen Wassertank zu spannen und wenn eine bestimmte Marke erreicht ist, wird er reingeschmissen. Alternativ könne man auch wieder Aktionen wie die Spende an „Save the Children“ machen.

Haben die Spieler schon gute Ideen vorgeschlagen? Durchaus. Ein Nutzer schlägt vor, dass es eine Art Spendenkonto mit einem Ziel für alle Spieler geben könnte. Jeder Spieler kann dann eine bestimmte Summe einer Ressource beisteuern und wenn das Ziel erreicht ist, könnten beispielsweise die Verteidigungsmaßnahmen auf einem Planeten verstärkt werden. Auf diesem Planeten wären Feindangriffe dann schwächer.

Ein anderer Vorschlag ist, Waffen- oder Ausrüstungsanpassungen zu bringen. Manche Spieler dachten da an rein kosmetische Objekte, andere an Aufsätze und Upgrades für Waffen oder Rüstungen.

Ein Spieler schlug zudem vor, die verschiedenen Ressourcen umwandeln zu können. Wenn ein Spieler beispielsweise die Medaillen-Obergrenze erreicht und keine Möglichkeit mehr zum Ausgeben hat, würde er dann seine Medaillen in Proben umwandeln und für die Schiffsupgrades nutzen können.

