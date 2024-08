Die Community von Helldivers 2 hat herausgefunden, wer an den Nerfs ihrer liebsten Waffen Schuld ist: ein Käfer

Helldivers 2 hat mal wieder einen Nerf an einer beliebten Waffe bekommen, doch die Spieler haben jetzt gemerkt, wer die Schuld trägt.

In Helldivers 2 sind die Nerfs an Waffen und Taktikausrüstungen ein leidiges Thema, das immer wieder zurückkehrt. Die Community legt sich auf etwas fest, das aktuell am besten ist und spielt es viel. Die Entwickler sehen, dass bestimmte Waffen und Ausrüstungen mehr gespielt werden als andere und nerfen sie. Und die Spieler sind genervt, weil ihre liebsten Waffen ständig verschlechtert werden.

Diesen Zyklus konnten wir in dem kurzen Leben von Helldivers 2 bereits mehrfach erleben:

Es fing an mit den ersten großen Balance-Änderungen im März.

Es wurde schlimmer, als im April ein Patch Änderungen an 24 Waffen vornahm.

Generell galt: Jedes Mal, wenn es große Waffen-Nerfs gab, waren die Spieler sauer. Es folgte Kritik.

Letztlich richtete sich im Mai sogar der ehemalige CEO von Helldivers-Entwickler Arrowhead an die Community und sagte, sie seien mit den Nerfs zu weit gegangen und haben den Spaß aus dem Spiel gepatcht. Das sollte sich ändern. Doch dann kam mit dem neuen Update erneut ein Nerf an einer beliebten Waffe: dem Flammenwerfer.

Community findet Schuldigen für die Nerfs

Wer ist an den Nerfs schuld? Nach dem jüngsten Nerf hatte ein aufmerksamer Helldiver auf Reddit eine Erkenntnis. Er fand heraus, dass ein bestimmter Käfer schuld an den ganzen Nerfs ist: der Stürmer.

Stürmer (englisch Charger) sind große gepanzerte Käfer, die wie ein Stier auf euch zu rennen und versuchen euch niederzutrampeln. Sie haben an ihrem Hinterteil eine Schwachstelle, die platzen kann. Alternativ könnt ihr mit starken, explosiven Geschossen auf ihren Kopf schießen oder die Panzerung an ihren Beinen zerstören und so eine neue Schwachstelle offenbaren.

Der Spieler glaubt nun, dass jeder große, nervige Nerf an den Stürmern lag: „Was hat die erste Runde der Nerfs verursacht? Die Spieler haben die Railgun wegen des Charger-Spams zu oft benutzt“, dann führt er weiter aus, „Quasarkanone, Bogenwerfer, Flammenwerfer, JEDE generfte Waffe ist ein direktes Ergebnis davon, dass sie benutzt wurde, um mit der Überfülle an Stürmern auf höheren Schwierigkeiten fertig zu werden.“

Das hält die Community von der Theorie: Viele Spieler finde die Theorie plausibel, stimmen dem Reddit-Nutzer zu. In knapp 24 Stunden sammelte der Post über 8.700 Upvotes und 1.100 Kommentare.

Ein Spieler erzählt in den Kommentaren, wenn er Käfer-Missionen spiele, wähle er exklusiv Anti-Stürmer-Ausrüstung. Er habe schließlich nur die Wahl, sie loszuwerden oder so lange zu versuchen, bis zu drei Stürmern gleichzeitig auszuweichen, ehe er letztlich komplett überrannt wird. Auch der Kommentar erhielt über 4.400 Upvotes aus der Community.

Viele der Spieler finden, dass die Stürmer einen Nerf brauchen: Weniger Leben an den Beinen; größere Effektivität der explosiven Waffen, egal wo sie treffen; oder dass die Schwachstelle am Hinterteil schneller platzt.

Falls ihr euch noch nicht mit dem neuen Update von Helldivers 2 und dessen Neuerungen oder Änderungen auseinandergesetzt habt, könnt ihr auf MeinMMO einen Blick in die Patch Notes von „Escalation of Freedom“ werfen: Helldivers 2: Patch Notes 01.001.002 – Das bisher größte Update des Shooters ist live