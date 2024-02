Helldivers 2: Extra Padding – Was bringt der passive Effekt?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einer anderen Diskussion stellt User szthesquid die gleiche Frage und in einem dritten Post beschreibt Redditor Signature_Chewy seine Beobachtung, dass er mit dem Perk keinen Unterschied zu vorher merkt. Leider bekommen sie kaum hilfreiche Antworten, dafür drücken die anderen Spieler ihre ebenfalls empfundene Verwirrung aus.

Wie reagierte die Community? Da sich die Panzerwertung durch den aktiven Effekt nicht veränderte, gab es Verwirrung in der Community. In einem Thread schreibt reddit-User Scatamarano89 , er sei ja großer Fan von schwerer Rüstung und er habe sich eine teurere Variante gegönnt. Er hätte aber gerne konkrete Zahlen dazu.

Die Kollegen von Gameleap.com setzten sich an ein ausführliches Testing und konnten so den tatsächlichen Effekt identifizieren: Ist Extra Padding ausgerüstet, nehmt ihr weniger Schaden durch Granaten und Landminen.

Was genau bewirkt der Effekt? Tatsächlich verändert der Effekt die Panzerwertung der Basis-Rüstung nicht – was aber erwartet war. Wird man von einer Kugel getroffen, macht diese auch trotz aktivem Extra Padding noch die gleiche Schadensmenge.

Was genau ist Extra Padding? Der zu Deutsch „Extra-Polsterung“ genannte Perk ist einer der ersten passiven Effekte, die ihr in Helldivers 2 erhalten könnt. Einsetzbar ist er in eurer Standard-Rüstung B-01-Taktisch. Laut der Beschreibung des Effekts verleiht euch Extra Padding eine höhere Panzerwertung.

