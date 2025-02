Helldivers 2 hatte vor einem Jahr 458.000 Spieler auf Steam – Wie geht es dem Koop-Shooter jetzt?

Helldivers 2 ist im Februar 2024 auf PS5 und Steam gestartet und kam sofort bei vielen Gamern richtig gut an. Schnell war klar: Der Koop-Shooter ist ein riesiger Erfolg. Jetzt ist Helldivers 2 ein Jahr alt. Wie ist es dem Überraschungshit seither ergangen?

Was ist Helldivers 2 eigentlich für ein Spiel? Helldivers 2 ist ein Koop-Shooter, der primär durch einen humorvollen Auftritt in einem ernsten Setting und geballter Action überzeugen konnte. Heftige Explosionen erschaffen dabei regelmäßig eine nahezu filmreife Atmosphäre.

Helldivers 2 verkaufte sich bereits in den ersten 12 Wochen nach Release über 12 Millionen Mal auf PS5 und PC, erklärte Sony (via sony.com), das mit „PlayStation Publishing“ als Herausgeber des Shooters auftrat. Auf Steam erreichte Helldivers vor rund einem Jahr, am 19. Februar 2024, einen Höchstwert von starken 458.000 zeitgleich aktiven Spielern (via SteamDB).

Falls ihr vergangenes Jahr den riesigen Hype um das Spiel nicht mitbekommen habt, fassen wir euch hier nochmal die wichtigsten Infos zu Helldivers 2 zusammen:

Was zeichnet Helldivers 2 aus? In Helldivers 2 kämpft ihr mit Trupps bestehend aus bis zu 4 Spielern gegen unzählige Gegner. Ihr seid ein Helldiver, der von Über-Erde zur Erfüllung einer Mission auf verschiedene Planeten geschickt wird.

Ihr kämpft gegen gigantische Käfer, fiese Roboter oder seit Dezember gegen die außerirdische Zivilisation der Illuminierten. Dazu stehen euch verschiedene Schusswaffen sowie Luft- und Orbital-Angriffe zur Verfügung, mit denen ihr unzählige Gegner auf einen Schlag sprengen könnt.

In Helldivers 2 gibt es Friendly-Fire (Freundbeschuss). Das führt oft zu lustigen Situationen, wenn euer Orbitalschlag die besten Freunde mit einer heftigen Explosion zerfetzt.

Helldivers 2 hat einen sehr aufdringlichen Humor, der „die Weltpolizei“ sowie einige politische Ansichten oder Ideologien durch überspitzte Darstellung parodiert. Allen voran der geführte Krieg, um Freiheit und Demokratie zu verbreiten.

Ein Helldiver ist jedoch kein unsterblicher Supersoldat. Helldiver werden massenhaft in den Tod geschickt. Wenn ihr sterbt, spawnt euer Helldiver nicht neu, es wird mittels einer Landungskapsel Ersatz geschickt.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Helldivers 2 sehen:

Helldivers kämpfte gegen Kritik, statt gegen Käfer und Roboter

Wie verliefen die Monate nach dem Release? Im März, also einen Monat nach dem Release, brachten die Entwickler einen Patch, der die beliebtesten Waffen der Community nerfte – und das kam gar nicht gut an. Die Community war richtig sauer. Im April folgte die nächste große Nerf-Welle. Erneut waren die Spieler wenig begeistert. Das änderte jedoch nichts daran, dass in den darauffolgenden Wochen und Monaten weitere Nerfs kommen sollten.

Die Kritik an den Nerfs wurde zwischenzeitlich allerdings von einer heftigen Kontroverse überschattet. Beginnend ab Mai 2024 sollte gelten: Wer Helldivers 2 auf Steam spielt, braucht einen PSN-Account. Das sollte auch für Spieler gelten, die keine PS5 oder eine andere Sony-Konsole besitzen.

Viele Spieler kritisierten Sonys Entscheidung, weil sie nicht zu einem PSN-Account gezwungen werden wollten. Andere kritisierten die PSN-Pflicht, weil der Service in ihrem Heimatland nicht verfügbar ist. Sie hätten den Koop-Shooter dann nicht mehr spielen können, weshalb Sony sogar den Verkauf von Helldivers 2 in manchen Ländern stoppte.

Helldivers 2 erfuhr in der Folge heftiges Review-Bombing. Das heißt: Tausende Spieler schrieben auf Steam negative Bewertungen, um ihre Frustration zu zeigen, obwohl sie das Spiel eigentlich mögen – mit Erfolg. Nach der heftigen Kritik ruderte Sony beim PSN-Zwang zurück.

So sahen die Bewertungen von Helldivers 2 im Mai auf Steam aus, als die Community mit Review-Bombing auf den PSN-Zwang reagierte.

Helldviers 2 setzt zur Wiedergutmachung an

Monatelang war die Beziehung zwischen den Spielern, die Helldivers 2 eigentlich lieben, und den Entwicklern angespannt – auch wenn das PSN-Debakel für die Community letztlich gut ausging. Die vielen Nerfs erhitzten trotzdem regelmäßig die Gemüter.

Im August 2024 startete Helldivers 2 dann die Wiedergutmachung und die Entwickler versprachen, das Spiel in den folgenden 60 Tagen zu reparieren. In den darauffolgenden Monaten gab es viele Buffs für etliche Waffen. Statt die besten Waffen zu nerfen hörten die Entwickler auf den Wunsch der Community und machten die vergleichsweise schlechten Waffen besser.

Ein Wunsch der Community blieb aber zunächst noch unerfüllt: eine neue Gegner-Fraktion. Manche Spieler verloren die Lust, immer wieder gegen die gleichen Gegner zu kämpfen, also gegen die Käfer und die Roboter. Im Dezember folgte dann das langersehnte Update: Die Illuminierten sind endlich in Helldivers 2.

Helldivers 2 im Februar 2025 – So steht es um den Shooter

Helldivers 2 ist jetzt ein Jahr alt und steht immer noch gut da. Auf Steam waren in den vergangenen 30 Tagen durchschnittlich 45.000 Spieler online. Am gestrigen 9. Februar kämpften sogar knapp 93.000 Helldiver für Über-Erde auf Steam (via SteamCharts). Die PS5-Spieler sind nicht eingerechnet. Da die Community weiterhin aktiv ist, findet ihr problemlos Mitspieler, wenn ihr mal nicht solo unterwegs sein wollt.

Zudem bringen die Entwickler weiterhin Updates. Es gibt regelmäßig Patches mit Buffs und neue Inhalte. Erst am 4. Februar startete die neue Kriegsanleihe „Diener der Freiheit“, die eine neue starke Handfeuerwaffe ins Spiel brachte. Aber besonders die neuen Gegner brachte frischen Wind ins Spiel. Die Kämpfe gegen die Illuminierten fühlen sich ganz anders an als gegen die Roboter und Käfer und das urbane Setting ist eine gelungene Abwechslung.

Auch spielerisch ist Helldivers 2 aktuell an einem wirklich guten Punkt. Durch die vielen Buffs könnt ihr auch mal Waffen und Stratagems spielen, die nicht zu Meta gehören, euch aber Spaß machen. Viele Waffen sind wirklich brauchbar, auch wenn sie vielleicht nicht für die höchsten Schwierigkeitsgrade geeignet sind.

MeinMMO-Redakteur Dariusz machte zudem die Erfahrung, dass aktuell weniger Trolle und Spielverderber im Spiel sind. Helldivers 2 ist nicht mehr im Hype und es sind vorwiegend die Spieler geblieben, die Spaß an dem Koop-Shooter haben – und dazu gehört auch das Zusammenspielen mit anderen Helldivern.

Ein guter Zeitpunkt, um zurückzukehren

Lohnt sich Helldivers 2 in 2025? Ja, aktuell ist ein guter Zeitpunkt, um mal wieder in Helldivers 2 reinzuschauen – besonders, wenn ihr seit Dezember nicht gezockt habt und die neuen Gegner noch nicht kennt.

Scheut euch aber nicht davor, nach langer Pause zunächst den Schwierigkeitsgrad etwas herunterzuschrauben und die Waffen zu testen. Es hat sich im vergangenen halben Jahr sehr vieles am Spiel verändert und es ist keine Schande, wenn ihr euch wieder an die Abläufe gewöhnen müsst.

Falls ihr den Wiedereinstieg wagt und unsicher seid, welche Waffe dabei eine gute Wahl ist, werft gerne einen Blick in unsere Tier List. Dort seht ihr, welche Ausrüstung für euren Einsatz eine gute Wahl ist: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz