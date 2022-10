YouTube: HandOfBlood räumt mit 2 schrägen Ideen zu LoL renommierten Marketing-Preis ab – Als Erster im Gaming

Der 30-jährige YouTuber Maximilian Knabe ist als „HandOfBlood“ eine der beliebtesten Persönlichkeiten im deutschen Gaming. Seit 2021 ist er das Gesicht des LoL-Teams Eintracht Spandau, als dessen Präsident er auftritt: Er spielt einen Egozentriker, der die schlechtesten Seiten von Managern wie Uli Hoeneß verkörpert. Nun sahnten gleich 2 Marketing-Kampagnen rund um League of Legends den renommierten Marketing-Preis Effie ab, der eigentlich so gar nichts mit Gaming zu tun hat.

Was hat es mit diesem LoL-Team auf sich? Eintracht Spandau ist ein Phänomen im E-Sport. Das Team wurde im November 2021 mit dem Versprechen gegründet, neben den Erfolgen auch Storytelling und Identifikationswerte in den Mittelpunkt zu stellen.

Dafür inszeniert sich das Team wie ein Fußballverein – inklusive Ultras, Lokalrivalität und Feiern in der Stammkneipe.

Wie kommt HandOfBlood ins Spiel? Der YouTuber ist dafür bekannt, für seine Videos in die abgefahrensten Rollen zu schlüpfen. Für die Eintracht Spandau gibt er den etwas prolligen „Präsident Knabe“. Diese Rolle legt er selbst in einem seriösen Interview nicht ab.

Präsident Knabe und Sparkassen-Hänno sahnen Preise ab

Was ist das jetzt für ein Preis? Der Effie ist ein renommierter Preis für effiziente Kommunikation in der Werbebranche. In Deutschland wird er seit 1981 jährlich vom Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) verliehen – als Effie Worldwide gibt es den Preis in den USA schon seit den 60er-Jahren.

Es handelt sich also um eine durchaus ernstzunehmende Auszeichnung.

Was genau hat er gewonnen? Ausgezeichnet wurden gleich zwei Kampagnen der von HandOfBlood mitbegründeten Influencer-Agentur INSTINCT3 und den „Jung von Matt“-Agenturen.

Silber in der Kategorie „Influencer Marketing“ gab es für den „Sparkassen-Hänno“. Für die Kampagne im Auftrag der Sparkasse schlüpfte HandOfBlood in die Rolle eines E-Sport-Beraters, der „Silber-Pappnasen aus der ELO-Hölle“ retten sollte. (via Sparkasse). Sie entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Jung von Matt Sports, Instinct3 übernahm die Kreativdirektion und Produktion.

Bronze erhielt die Launch-Kampagne der Eintracht Spandau unter dem Motto „Hier is Real“. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Instinct3 und Jung von Matt Nerd, einem Ableger der „Jung von Matt“-Agenturen. Hier trat Hänno in seiner Rolle des Präsidenten Knabe als Zugpferd auf.

HandOfBlood als Präsident Knabe

So freut sich der Sieger: HandOfBlood teilte die gute Nachricht am 20. Oktober via Twitter mit seinen Fans. Er bezeichnete den Effie als seinen größten Meilenstein bisher – noch keine andere Gaming- oder E-Sport-Kampagne habe das bisher erreicht.

Viele seiner Kollegen freuten sich mit ihm und gratulierten HandOfBlood sowie dem Team von Instinct3 für ihre Leistung. Insbesondere sein Werdegang vom YouTuber mit eher bescheidenen Anfängen zum Marketing-Genie scheint Eindruck zu machen.

Da gratuliert selbst die Konkurrenz vom Team NNO – einen kleinen Seitenhieb auf das Playoff-Aus der Eintracht Spandau muss trotzdem sein.

HandOfBlood ist eben immer für eine Überraschung gut.

