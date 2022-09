Der deutsche YouTube-Star Maximilian „HandOfBlood“ Knabe (30) mischt mit seinem LoL-Team Eintracht Spandau die E-Sport-Szene auf. Das ist auch der Alternative für Deutschland aufgefallen. Die AfD interessierte sich für die Eintracht Spandau und stellte eine Anfrage an das Bezirksamt Berlin. Daraufhin bezog der Verein klar Stellung auf Twitter.

Das ist die ungewöhnliche Situation: Eintracht Spandau ist ein E-Sport-Team, tritt aber gerne wie ein Fußballverein auf, inklusive Public Viewing und Feiern in der Stammkneipe. Die AfD sah daher offenbar Parallelen zum FC St. Pauli und wandte sich mit einer Anfrage an das Bezirksamt.

Diese Anfrage teilte der „Summoner’s Inn“-Moderator Mori am 30. August via Twitter und bezeichnete sie als Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Daraufhin veröffentlichte die Eintracht Spandau ein Statement und bezog Stellung gegen die Werte der Partei.

Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was es mit der Eintracht Spandau auf sich hat, stellen wir euch das Team im Video vor:

Eintracht Spandau will sich gegen die AfD einsetzen, Fans feiern es

So reagierte die Eintracht Spandau: Noch am Abend des 30. August folgte die Antwort der Eintracht Spandau und die war eindeutig. Denn Eintracht Spandau sagt, sie vertreten die entgegengesetzten Werte zur AfD. Sie stünden für Toleranz und Vielfalt, die AfD dagegen für Konformität und Egoismus.

Für Gleichgesinnte der AfD solle daher auch kein Platz in den Reihen der Eintracht sein. Die Anfrage habe aber auch etwas Positives, denn sie würde die wachsende Aufmerksamkeit für die Eintracht zeigen. Diese wolle man aktiv gegen die AfD einsetzen.

Das ganze Statement könnt ihr euch hier durchlesen:

Kürzlich zeigte die Spandauer #noafd-Fraktion Interesse an der Eintracht Spandau, indem sie eine Anfrage an das Spandauer Bezirksamt richtete.



Da wir also offenbar ihre Aufmerksamkeit genießen, möchten wir den Funktionär*innen der #noafd Folgendes mitteilen: https://t.co/ERcdTDRzwV pic.twitter.com/W6qFL6CvNw — Eintracht Spandau (@EinSpandau) August 30, 2022

Das sagen die Fans der Eintracht: Die Fans, die sich äußern, sind begeistert von der klaren Position der Eintracht. Man würde alles genau richtig machen, wenn die AfD ein Problem damit habe. Da wird spontan auch die Hymne der Eintracht Spandau umgedichtet (via Twitter).

Unverständnis über die Anfrage

So kam die Anfrage selbst an: Unter dem ursprünglichen Post von Mori zeigt sich vor allem Unverständnis. Niemand scheint so richtig zu verstehen, warum die AfD eigentlich Interesse an der Eintracht Spandau hat.

Wohlwollende Stimmen sehen hier nur das Interesse einer Partei am E-Sport. Für Mori hat die Anfrage jedoch einen Beigeschmack: Bereits der Betreff der Anfrage habe mit dem Vergleich zum eher linken Fußballverein St. Pauli einen Beigeschmack.

Außerdem zeige die AfD hier ihre Ahnungslosigkeit: Denn den „Eintracht Spandau e. V.“ gibt es in dieser Form gar nicht, es handelt sich nicht um einen eingetragenen Verein. Ginge es hier tatsächlich nur um die Forderung für den E-Sport, hätte man sich besser informieren oder direkt an die Eintracht wenden können.

Zudem sei die Form der Anfrage unpassend. Es handelt sich um eine sogenannte große Anfrage, die im Gegensatz zur kleinen nicht schriftlich beantwortet, sondern in einer Sitzung diskutiert wird. (via Twitter)

Wie seht ihr das Ganze? Begrüßt ihr das wachsende politische Interesse am E-Sport oder findet ihr, dass die Anfrage einen unangenehmen Beigeschmack hat? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

In anderen Ländern ist der E-Sport längst mit der Politik verbunden. Gerade in Südkorea genießt League of Legends ein enormes Ansehen und beeinflusst sogar die Gesetzgebung:

