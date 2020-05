GTA Online ehrt diese Woche den Mini Cooper – Spieler finden’s lächerlich

In GTA Online ist die diesmalige Bonus-Woche nicht bei allen Spielern beliebt. Im Mittelpunkt steht der Issi, ein Fahrzeug, was an den klassischen Mini-Cooper erinnern soll.

Was bringt diese Bonus-Woche? Noch bis zum 4. Juni bekommt ihr in GTA Online mehr Belohnungen, wenn ihr Issi Classic Stunt-Rennen absolviert Außerdem ist das Fahrzeug vergünstigt und ihr könnt das Auto auch im Casino beim Glücksrad gewinnen.

Alle weiteren Boni in dieser Woche könnt ihr in einem anderen Artikel nachlesen.

Bonus-Woche in der Kritik – Mini Cooper kommt schlecht an

Was ist das Problem? Die Fahrzeuge in GTA Online sind oftmals spektakulär und schnell. Der Issi ist das krasse Gegenteil. Es ist ein Oldtimer, der langsam ist und sich schlecht lenken lässt.

Während man also in den letzten Wochen immer wieder tolle Sportwagen bekommen hat, die teilweise zu den schnellsten Autos im Spiel gehören, gibt es diese Woche eben genau das nicht.

Aktuell könnt ihr den Issi beim Glücksrad gewinnen.

Dazu kommt, dass der Issi auch noch das Podiumsauto im Casino ist. Dreht man also am Glücksrad, kann man mit viel Glück dieses Auto gewinnen. In den letzten Wochen gab es dort auch deutlich bessere Autos. Wer nun dieses Mal das Glück hat und diesen Preis gewinnt, wird mit dem vermeintlich schlechten Wagen belohnt.

So heißt es beispielsweise von Solidsauce84 auf reddit: „Ich ging zum Rad, um zu drehen und hörte die Stimme der Casinodame, die sagte: „Da ist ein neues Luxusfahrzeug…“. Ich lachte und meinte nur, dass es ziemlich hässlich ist. Ich habe das Auto gewonnen. Erste Runde. Passiert jedes Mal, wenn mir der Podiumswagen egal ist.“

Wieso gibt es diese Bonus-Woche überhaupt? Ein findiger reddit-Nutzer hat herausgefunden, dass diese Woche zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt gewählt worden ist.

Am 2. Juni 1969 wurde nämlich der Film „The Italian Job“ erstmalig veröffentlicht. In diesem Film gibt es diverse Szenen mit Mini Coopern. Rockstar scheint diesen Film und seine Veröffentlichung ehren zu wollen und gibt daher aktuell Rabatt auf den Issi, der dem Mini Cooper ähnelt.

Wer also ebenfalls ein Fan von diesem Film ist, sollte den Rabatt ausnutzen und sich jetzt vergünstigt ein Issi kaufen oder eben am Glücksrad drehen. Schießt im Casino allerdings nicht zu viele Fotos, denn ansonsten könnt ihr fies bestraft werden.