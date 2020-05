Eine neue Bonus-Woche in GTA Online ist gestartet. Einige Aktivitäten versorgen euch jetzt mit doppelten oder dreifachen Belohnungen. Außerdem gibt es das fliegende Auto für kurze Zeit zu einem Schnäppchenpreis.

Warum gibt es mehr Geld? In GTA Online ist eine neue Bonus-Woche gestartet. Für euch bedeutet das, dass es nun in verschiedenen Ingame-Aktivitäten doppelt so viel Geld und RP zu verdienen gibt.

Zumindest bis zum Donnerstag, dem 4. Juni 2020, wenn dann eine neue Bonuswoche ausgewürfelt wird.

Welche Boni sind aktiv? In dieser Woche gibt es die doppelten und dreifachen Belohnungen in verschiedenen Bereichen des Spiels:

Lowrider-Missionen geben euch die doppelte Menge an GTA$

Die Dispatch-Missionen von Martin Madrazo belohnen euch mit doppelter Beute

Die Issi Classic Stunt-Rennen bringen diese Woche sogar dreifache Belohnungen

Schaut also diese Woche unbedingt bei diesen Aktivitäten vorbei, um so viel Geld wie möglich abzugreifen. Seid ihr noch neu bei GTA Online und kennt diese Aktivitäten noch nicht? MeinMMO gibt euch Tipps, wie ihr den Alltag in Los Santos meistern könnt.

Teuren Deluxo zum halben Preis kaufen

Welches Fahrzeug lohnt sich jetzt besonders? Habt ihr genug Geld gesammelt und möchtet euch einen schicken Wagen kaufen, dann lohnt sich diese Woche besonders für euch.

Das futuristische, fliegende Auto Imponte Deluxo gibt es jetzt zum halben Preis. Ihr spart euch also über 2 Millionen GTA$, die ihr für andere Fahrzeuge verwenden könnt.

Für Spieler, die eine Basis besitzen und die Weltuntergangs-Missionen abgeschlossen haben, gibt es 40% Rabatt auf den Deluxo.

Doomsday-Update für GTA 5 Online ist live, bringt fliegendes Auto

Warum lohnt sich das Spielen jetzt noch?

Das Podiums-Auto hat gewechselt: Neben neuen Geld-Boni wechselte auch der Wagen, der sich auf dem Podium des Casinos im Kreis dreht. Da findet ihr jetzt den Weeny Issi Classic.

Den Issi Classic könnt ihr jetzt am Glücksrad gewinnen

Spieler vermuteten schon, dass es einen Trick gibt, um sicher das Podiums-Auto in GTA Online zu erhalten.

Aktuelle Rabatte in GTA Online

Wo könnt ihr jetzt sparen? Zusätzlich gibt es diese Woche einige Rabatte auf Fahrzeuge. Diese Autos sind im Angebot:

Progen PR4 (30% Rabatt)

Vysser Neo (40% Rabatt)

Declasse Mamba (40% Rabatt)

ImponteDeluxo (40-50% Rabatt)

HVY Brickade (30% Rabatt)

Issi Sport (50% Rabatt)

Issi Classic (50% Rabatt)

Issi (50% Rabatt)

Truffade Nero (40% Rabatt)

Den Vysser Neo gab es mal beim Glücksrad zu gewinnen

Geschenk für Twitch-Prime

Neue Spieler, die ihren Account bis zum 3. Juni mit Twitch-Prime verbinden, bekommen einen großen Geldbonus geschenkt. Als Belohnung für das Verlinken von eurem Konto gibt es nämlich 1.25 Millionen GTA$ auf euer Guthaben.

Wenn ihr also schnell Geld verdienen wollt oder ein Fahrzeug ins Visier genommen habt, das gerade rabattiert ist, solltet ihr unbedingt diese Woche in GTA Online vorbeischauen. Im Mai lohnt es sich sowieso für alle GTA-Spieler ins Spiel einzuloggen, weil man 500.000$ von Rockstar geschenkt bekommt. Nutzt also die letzten Tage dafür noch aus.