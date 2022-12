GTA Online: Winter-Update 2022 „Drug Wars“ kommt schon nächste Woche – Das steckt drin

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Wann kommt das Update? Der Release ist am 13. Dezember. Das ist der kommende Dienstag. Nachfolgend zeigen wir euch, was im Update steckt.

Was ist das für ein Update? Bei der Ankündigung handelt es sich um das große Winter-Update 2022 für GTA Online. Es trägt den Namen Los Santos Drug Wars. Pro Jahr gibt es meist im Sommer und im Winter ein Update, das für jeden Spieler kostenlos ist. Aus der Ankündigung wissen wir bereits, dass das Update in mehrere Parts aufgeteilt ist. Einer wird jetzt im Dezember veröffentlicht und der zweite Teil folgt später.

Das neue Winter-Update für GTA Online , „Los Santos Drug Wars“ kommt schon in wenigen Tagen ins Spiel. Am 13. Dezember ist der Release für PS4/PS5, Xbox One/Series X|S und PC. Wir zeigen euch die Inhalte.

