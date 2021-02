In GTA Online solltet ihr jetzt den Cayo Perico Heist spielen, wenn ihr ordentlich Beute machen wollt. Aber ihr solltet euch beeilen.

Was ist der Cayo Perico Heist? Heists sind Raubzüge, die ihr normalerweise mit bis zu insgesamt vier Spielern abschließt. Cayo Perico ist der neueste Heist in GTA Online und kam mit einem großen Update, das am 15. Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Er ist zudem eine große Ausnahme, da ihr den Heist auch solo abschließen könnt. Im Heist müsst ihr auf die Insel von Drogenboss El Rubio reisen und verschiedene Gegenstände klauen.

Darum solltet ihr jetzt den Cayo Perico Heist spielen: Im Rahmen der wöchentlichen Belohnungen, die jede Woche wechseln, bekommen Spieler gerade Extra-Kohle.

Obwohl der Heist schon sehr lukrativ ist, gibt es nun also nochmal ordentlich Geld obendrauf. Falls ihr also überlegt, wie ihr an mehr GTA$ kommt oder wenn ihr den Heist mal ausprobieren wolltet, ist jetzt der ideale Zeitpunkt dafür.

Der Heist führt euch auf die Insel Cayo Perico.

Es gibt ordentlich Extra-Beute, keine Planungskosten

So viel Geld könnt ihr jetzt pro Run bekommen: Ohne den wöchentlichen Bonus bringt der Heist rund 4-5 Millionen GTA$ pro Run. Diese Summe setzt sich aus den erfüllten Zielen zusammen, für die ihr jeweils mit Geld belohnt werdet. Eine Liste aller Ziele und Belohnungen findet ihr in unserem Guide zu den Heists von GTA Online.

Jetzt, mit dem wöchentlichen Bonus, erhaltet ihr 50 % extra für jedes gestohlene Ziel, mit dem ihr den Raubzug abschließt. Hier einige Beispiele für die Ziele aus dem Heist:

Alkohol: Ursprünglich rund 900.000 Dollar, jetzt 1.350.000 Dollar

Halskette: Ursprünglich 1.000.000 Dollar, jetzt 1.500.000 Dollar

Inhaberanleihe: 1.100.000 Dollar, jetzt 1.650.000 Dollar

Panther-Statue: 2.090.000 Dollar, jetzt 3.135.000 Dollar

Allein für die Panther-Statue erhaltet ihr somit fast so viel Geld wie für den gesamten Heist ohne wöchentlichen Bonus.

Ihr könnt also jetzt deutlich mehr Geld aus dem Heist holen. Falls ihr den Heist auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ ausprobiert, schaut euch das hier an: Video zeigt, wie ihr den Cayo Perico Heist auf „schwer“ gewinnt

Es wartet fette Beute auf euch.

Zusätzlich spart ihr euch im Rahmen des Events die Planungskosten vor dem Start des Raubzugs.

Was sind Planungskosten? Normalerweise zahlt man vor dem Start eines Heists eine gewisse Grundgebühr. In diesem Fall wären 25.000 Dollar fällig. Dank der Boni gibt es für eine Woche keine Planungskosten für den Cayo Perico Heist.

Wie lang ist der Bonus im Spiel? Die Boni bleiben immer eine Woche aktiv. Bis zum 11. Februar könnt ihr also mit der Extra-Ausbeute rechnen.

Werdet ihr die Woche nutzen, um den Cayo Perico Heist zu spielen? In dem Fall könnt ihr euch schon einmal anschauen, was die wöchentlichen Boni ansonsten für Rabatte und Vorteile mit sich bringen: In GTA Online gibt’s jetzt den Squaddie – Lohnt sich der Kauf?